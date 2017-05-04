إيمان عبد العاطي تبدأ رحلة العلاج في أبوظبي

تبدأ المصرية إيمان عبدالعاطي، رحلة علاجها في مستشفى برجيل ، بعد وصولها مساء اليوم إلى مطار أبوظبي الدولي، على متن طائرة طبية خاصة تابعة لشركة مصر للطيران من مدينة مومباي الهندية.

وكانت في انتظار إيمان سيارة إسعاف مجهزة خصيصاً لحالتها، تم تزويدها بسرير خاص، ووحدة عناية مركزة، نظراً لحالتها الصحية، ويرافقها فريق طبي متخصص من برجيل لرعايتها، بحسب الدكتور يسين الشحات، المدير الطبي التنفيذي في برجيل .

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أوضح الدكتور الشحات لوسائل الإعلام أن استقبال حالة إيمان للعلاج في برجيل ، جاء تفاعلاً مع مبادرة عام الخير ، التي دشّنتها القيادة الرشيدة. ونوّه إلى أنه تم إعداد غرفة خاصة في الطابق الأول من مستشفى برجيل ، حيث توجد وحدة العناية المركزة.

وأوضح الدكتور الشحات، أنه بعد دراسة كافة التقارير الطبية الخاصة بالمريضة، أعد الفريق الطبي في برجيل خطة علاج متكاملة، تشمل التأهيل البدني والنفسي والعصبي للمريضة.

وأضاف أن بعد إجراء مزيد من الفحوصات لإيمان، البالغة من العمر 36 عاماً، سيتحدد ما إذا كان ستجرى لها عمليات أخرى أم لا، بعد أن خضعت لعمليتي تكميم المعدة و استئصال المرارة في الهند.

وأكد الدكتور الشحات، أنه لن يتم التخلي عن إيمان، التي كان يقدر وزنها بـ 500 كيلوجرام، وسيتم تقديم كافة الرعاية اللازمة لها، حتى تتماثل للشفاء بإذن الله.

من جانبه، أكد دكتور شامشير فلاليل ، رئيس مجموعة في بي إس ، المالكة لمستشفى برجيل، على أهمية مشاركة القطاع الخاص بكل فئاته، في مبادرة عام الخير ، التي دشنتها القيادة الرشيدة، ودعا قطاع الرعاية الصحية في الدولة إلى المشاركة ورعاية كافة الحالات الإنسانية، التي تحتاج إلى علاجات خاصة.

وأوضح أن برجيل علمت بحالة إيمان قبل سفرها إلى الهند، وسعت إلى إحضارها إلى أبوظبي منذ البداية، لكن أسرتها اختارت السفر للهند، بناء على عرض من مستشفى سيفي . وتابع: لم نكن لنتخلى عنها عندما لاذت بنا مرة أخرى .

ولفت المدير الطبي التنفيذي في برجيل إلى أنه تم إعداد فريق مكون من عشرين طبيباً ومتخصصاً في كافة المجالات لتقييم وعلاج حالة إيمان ومتابعتها.

وأوضح أن إيمان ستبقى في العناية المركزة يوماً أو يومين لتقييم حالتها بشكل كامل، قبل نقلها إلى غرفة خصصت لها في الطابق الخامس بالمستشفى.