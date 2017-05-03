ماكدونالدز الإمارات تخفض نسبة الدهون المشبعة في أطعمتها بنسبة 80 %

التزاماً منها بنشر الوعي بين المستهلكين لاتخاذ قرارات أفضل في ما يتعلّق بأطعمتهم، أعلنت ماكدونالدز الإمارات إطلاق تغييرات ملموسة على قائمتها في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن شأن هذه التغيرات التي تُطلقها ماكدونالدز الإمارات، حسب ما نشر على موقع مينا هيرالد، وفي إطار حملة “نجود بالأفضل، كل يوم” أن تتيح أمام المستهلكين فرصة الاستمتاع بمأكولات ذات قيمة غذائية أفضل مع الحفاظ في الوقت عينه على الطعم الرائع لأطعمتهم المفضّلة مثل البطاطس المقلية World Famous Fries، وماك تشيكن، وماك فيليه السمك Filet-O-Fish، وغيرها.

بعد الإنجاز السابق الذي حققته ماكدونالدز في تخفيض نسبة الدهون المتحوّلة في أطعمتها المقلية حتّى 0.01%، أتمّت اليوم العلامة بنجاح عملية التحوّل إلى زيت الطهي الجديد الذي يشكّل مزيجاً من زيت دوّار الشمس وزيت الكانولا في مطاعمها التي يفوق عددها 500 في دول مجلس التعاون الخليجي، وعبر كامل سلسلة التوريد الخاصة بها. وتُعتبر هذه التركيبة الجديدة من الزيت أفضل للمستهلكين إذ تحتوي 80% أقلّ من الدهون المشبعة.

وفي إطار التزامها الدائم بتحسين المحتوى الغذائي في وجباتها، نجحت ماكدونالدز الإمارات أيضاً بتخفيض محتوى الدهون في المايونيز الكلاسيكي. وبعد عدد من الأبحاث المكثفة واختبار المنتجات، أصبحت الوصفة الجديدة للمايونيز تحتوي سعرات حرارية أقلّ بنسبة 50% بدون المساومة على الطعم اللذيذ الذي يحبّه المستهلكون.

وتعتبر الاستدامة أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى ماكدونالدز إلى تحقيقها على الصعيدين العالمي والإقليمي على حد سواء. وكجزء من سياستها المستدامة تجاه الأسماك، أعلنت الشركة في دولة الإمارات أنّ جميع أسماكها تأتي من مصادر تلتزم بممارسات صيد الأسماك المستدامة.

وفي تعليق له على هذه التغيرات، قال رفيق فقيه، المدير العام والشريك في ماكدونالدز الإمارات: “في ماكدونالدز تأتي سعادة عملائنا وسلامتهم في طليعة أولوياتنا، وكوننا الرواد في القطاع، نسعى لنكون أفضل على الدوام حرصاً على أن يشعر كلّ شخص يرتاد مطاعمنا بالرضا تجاه الخيار الذي قام به. ويبدو ذلك جلياً في التغييرات التي أعلنّا عنها اليوم والتي تؤكد على التزامنا بتقديم أحدث الابتكارات وأفضل التغييرات في مجال الأغذية.”

وتماشياً مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشركة على صعيد الجودة والخدمة والنظافة والقيمة، لطالما سعت ماكدونالدز الإمارات إلى تحقيق إنجازات لا سابق لها في قطاع الأغذية والمشروبات، سواء أكان ذلك من خلال إطلاق منصّة “من حقك أن تعرف” عام 2015 أو في كونها أوّل مطعم وجبات سريعة في الشرق الأوسط يقدّم المعلومات الغذائية بشفافية على أغلفة أطعمته منذ عام 2013.

وبالإعلان عن هذه التغييرات الجديدة، تواصل ماكدونالدز دورها الريادي في الابتكارات الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.