Arabian business
صحة

دراسة تكشف صلة اللحوم الحمراء بزيادة خطر الوفاة من عدة أمراض أولها السرطان

أريبيان بزنس
الجمعة، 26 مايو 2017
دراسة تكشف صلة اللحوم الحمراء بزيادة خطر الوفاة من عدة أمراض أولها السرطان

- خلصت دراسة أمريكية حديثة إلى أن تناول مزيد من اللحوم الحمراء مرتبط بزيادة خطر الوفاة نتيجة ثمانية أمراض شائعة منها السرطان والسكري وأمراض القلب وكذلك "جميع المسببات الأخرى" للوفاة بحسب رويترز.

وفحص باحثون بيانات نحو 537 ألف بالغ تراوحت أعمارهم بين 50 و71 عاما ووجدوا أن الأشخاص الذين استهلكوا لحوما حمراء بأكبر كميات زادت احتمالات وفاتهم نتيجة مجموعة متنوعة من المسببات بنسبة 26 بالمئة مقارنة بأولئك الذين تناولوها بكميات أقل.

لكن الباحثين ذكروا في دورية (ذا بي.إم.جيه) أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من اللحوم البيضاء، بما في ذلك الدواجن والأسماك، كانوا أقل عرضة للوفاة نتيجة جميع المسببات بنسبة 25 بالمئة خلال فترة الدراسة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل منها.

وقال كبير معدي الدراسة آراش اعتمادي من المعهد الوطني الأمريكي للسرطان "تؤكد استنتاجاتنا تقارير سابقة عن الروابط بين اللحوم الحمراء والوفاة المبكرة وهي أيضا كبيرة بما يكفي لإبراز روابط مماثلة بتسعة مسببات مختلفة للوفاة".

وقال اعتمادي في رسالة بالبريد الإلكتروني "وجدنا أيضا أنه بالنسبة لنفس إجمالي استهلاك اللحوم فإن الأشخاص الذين ذكروا أنهم اتبعوا نظاما يتضمن نسبة أكبر من اللحوم البيضاء كانت معدلات الوفاة المبكرة بينهم أقل."

ومن أجل وضع الدراسة، تابع الباحثون العادات الصحية والغذائية لأشخاص من ست ولايات أمريكية ومنطقتين حضريتين لما يزيد عن 16 عاما تقريبا. وحللوا بيانات استطلاع عن إجمالي استهلاك اللحوم وكذلك استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة واللحوم البيضاء.

وشملت اللحوم الحمراء لحم البقر ولحم الضأن ولحم الخنزير بينما شملت اللحوم البيضاء الدجاج والديك الرومي والأسماك.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في صحة

التحقيق مع مغرد سعودي قاد حملات ضد الحليب المعلب

توسعات بمستشفى دبي تضم 142عيادة تخصصية ومرافق خدمية متطورة

باحث من جامعة الإمارات يبتكر طريقة اقتصادية تساهم بمكافحة السرطان

هل بدأ تجار السيجارة الإلكترونية بترويجها لطلاب المدارس؟

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أرامكو السعودية "ستنفق 68 مليار ريال على النمو في الأمريكتين"

الاتصالات السعودية تؤسس صندوق استثمار تقني

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »