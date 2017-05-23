توسعات بمستشفى دبي تضم 142عيادة تخصصية ومرافق خدمية متطورة

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي مشروع التوسعات الجديدة وغير المسبوقة في مستشفى دبي والذي يشمل مبنى خاصا للعيادات التخصصية الخارجية وذلك بتكلفة قدرها 100 مليون درهم كمرحلة أولى من المشروع الكبير الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 290 مليون درهم.

ويعد "مشروع التوسعات" نقلة نوعية على صعيد الخدمات فائقة المستوى التي تقدمها وأحد أهم الحلول التي اتخذتها هيئة الصحة بدبي لمواكبة الطلب المتنامي على خدماتها الطبية من داخل الدولة وخارجها.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يضم مبنى العيادات المقرر تأسيسه 6 طوابق على مساحة 17800 متر مربع تشمل 142 عيادة تخصصية وذلك بما يقارب 3 أضعاف عدد العيادات الحالية في مستشفى دبي والتي تبلغ 48 عيادة.

ويتسع الطابق الأرضي للخدمات التشخيصية من المختبرات والأشعة إلى جانب الصيدلية ..فيما يضم الطابق الأول 21 عيادة لتخصصات الغدد الصماء وأمراض السكري، و13 عيادة للروماتيزم وأمراض المناعة.

ويضم الطابق الثاني 6 عيادات للأمراض الباطنية و17 عيادة للمسالك البولية إلى جانب عيادات أخرى متعددة التخصصات، فيما يشمل الطابق الثالث 6 عيادات لأمراض القلب و10 عيادات لأمراض الدم.

كما يضم الطابق الرابع 12 عيادة لتخصص النساء والولادة و13 للأطفال والطابق الخامس 19 عيادة لأمراض العيون إلى جانب 12 مكتبا للإدارة، في حين الطابق السادس والأخير 25 عيادة للأسنان.

ووفقاً للمرحلة الثانية من المشروع سيتم إلحاق مجموعة من قاعات المحاضرات وورش العمل المجهزة بأحدث التقنيات اضافة إلى المرافق الخدمية التي تمتد إلى توفير أكثر من 1200 موقف للمتعاملين والزائرين، بجانب مطبخ متطور لخدمة مرضى المستشفى.