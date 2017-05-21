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صحة

باحث من جامعة الإمارات يبتكر طريقة اقتصادية تساهم بمكافحة السرطان

أريبيان بزنس
الأحد، 21 مايو 2017
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باحث من جامعة الإمارات يبتكر طريقة اقتصادية تساهم بمكافحة السرطان

حصل الدكتور حسن محمد حسن من كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات العربية المتحدة على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لابتكار طريقة جديدة واقتصادية لاستخلاص مادة اللاكتوفيرين التي تعد من البروتينات الرئيسية الموجودة في الحليب الذي يسهم في تعزيز المناعة ومكافحة السرطان ومكافحة الجراثيم، ومكافحة الالتهابات.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضح الدكتور حسن أن فكرة الابتكار بدأت بالصدفة أثناء إجراء أحد التجارب على الحليب حيث لاحظ تغييرا في لون اللبن الى اللون الأحمر مما دفعه لإجراء البحوث والتجارب العديدة للحصول على معلومات حول هذا الموضوع ثم استطاع بعد جهد التوصل إلى طريقة اقتصادية جديدة لفصل هذا المركب تقلل 90 بالمائة من التكلفة المستخدمة سابقاً.

 

وأكد على دور جامعة الامارات في دعم المبتكرين وتطوير قدرات البحث العلمي في المجالات ذات الأهمية الوطنية والإقليمية ..منوها بان جامعة الإمارات دعمت الابتكار مادياً واجرائياً مما ساهم في حصوله على براءة الاختراع.

 

وأشار الى ان عملية تسجيل براءة الاختراع استغرقت وقتاً ومجهوداً كبيراً حيث أن اللاكتوفيرين معروف مسبقاً وتم فصله بالفعل من قبل ولكن الجديد في الفكرة هي فصله بكمية كبيرة وبتكلفة أقل.

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