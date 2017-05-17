إماراتية تبتكر برنامجا إلكترونيا لتحسين الانتباه لدى مرضى التوحد

ابتكرت باحثة إماراتية في جامعة الخليج العربي برنامجا إثرائيا إلكترونيا يهدف إلى تحسين مكونات الانتباه لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

وأثبتت الباحثة شيخة عبيد الدوسري السويدي في بحثها لنيل درجة الماجستير من جامعة الخليج في المنامة عبر التجربة قدرة البرنامج على تحسين تقدير مكونات الانتباه البصري في أبعاد التوجيه والنقل وإطالة الانتباه مقارنة بالبرامج الإجرائية التقليدية مما يدل على فاعلية البرنامج الاثرائي البديل في تحسين مكونات الانتباه البصري لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يعد تشتت الانتباه وصعوبة التواصل البصري أحد أعراض اضطراب طيف التوحد الذي يرجح العلماء أنه ناتج عن خلل وراثي لم تحدد أسبابه بعد، لكن من المرجح أن يكون عائدا لخلل في مجموعة من الجينات.

ويأتي الاهتمام المكثف باضطراب طيف التوحد إلى ارتفاع عدد المصابين به حيث أكدت آخر الأبحاث العالمية أن طفلا واحدا يصاب باضطراب طيف التوحد من بين 150 طفلا.

وقالت الباحثة في بحثها لنيل درجة الماجستير أنها أول باحثة إماراتية تحصل على درجة الماجستير من جامعة الخليج العربي في تخصص التوحد مؤكدة أن طيف التوحد بات من الاضطرابات التي ازداد الاهتمام البحثي تجاهها وساهم في ذلك انفتاح مجتمعاتنا على مواجهة هذا الاضطراب والاستفادة من التجارب العالمية في تشخيص وتأهيل التوحديين.

إلى ذلك استهدف البرنامج الإثرائي الفئة العمرية من 4 الى 12 سنة بهدف تحسين مكونات الانتباه البصري لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

وقامت الباحثة السويدي باختيار 11 طفلا وطفلة قصديا من مركز أبوظبي للتوحد التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإعاقة وقارنت مستوى تحسن مكونات الانتباه لديهم باستخدام مجموعة من البرامج الاثرائية الالكترونية الداعمة للأجهزة الذكية اللوحية والنقالة.

ويعتمد البرنامج الاثرائي على الدعم التقني العالي ويتكون من ثلاثة مستويات من الأنشطة التي تستهدف توجيه، واطالة، ونقل الانتباه.

وأوضحت السويدي ان كل مستوى يحتوي على عدد من الأنشطة حيث يحتوي المستوى الأول 11 نشاطا اختلفت فيها الصور والرسومات والألوان بالمثيرات، والمطلوب من الطفل ان يضغط بأحد أصابعه على صورة المثير الذي يظهر ويختفي ثم يظهر في مكان آخر على الشاشة التي أمامه على الجهاز اللوحي او الهاتف النقال، كل 12 ثانية من ثلاث الى خمس مرات صحيحة خلال دقيقة واحدة، بهدف توجيه الانتباه.

وفي المستوى الثاني احتوى البرنامج على 7 أنشطة تظهر صورتان على الشاشة لمثيرين المطلوب من الطفل ان يضغط بأحد أصابعه على صورة المثير المتحرك الذي يظهر في مكان ما على الشاشة ويقوم بسحبه إلى صورة المثير الثابت الذي يظهر في مكان ما على الشاشة التي أمامه كل 12 ثانية عدد 5 مرات صحيحة خلال دقيقة واحدة، بهدف إطالة الانتباه.

والمستوى الثالث وهو مستوى نقل الانتباه يتكون من 7 أنشطة تظهر صورتان على الشاشة لمثيرين يظهران بصورة متعاقبة المطلوب من الطفل أن يضغط بأحد أصابعه على صورة المثير كلما ظهرت، بهدف نقل انتباه الطفل بين مثيرين مختلفين.