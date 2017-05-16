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صحة

بدلاً من تقديم خدماتها للسعوديين.. وزارة الصحة تسعى لتعزيز صحتهم

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 16 مايو 2017
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بدلاً من تقديم خدماتها للسعوديين.. وزارة الصحة تسعى لتعزيز صحتهم
توفيق الربيعة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إن الوزارة تسعى لأن تتحول إلى جهة معززة للصحة بدلاً من أنها تقدم خدماتها للمرضى وأن يكون الوعي الصحي سبب رئيسي في حياة صحية للجميع في المملكة.

 

وخلال رعايته حفل تكريم الفائزين في جائزة "وعي" مساء أمس الإثنين، قال "الربيعة" إن أحد أهداف وزارة الصحة في رؤية 2030 هو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عاماً إلى 80 عام، حيث أن هذا الهدف صعب، ولكن أهم العوامل لتحقيقه هو رفع الوعي الصحي لدى المجتمع بكافة فئاته، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

 

وأوضح الوزير أن تغيير الأنماط الصحية هدف رئيسي ومهم لتحقيق حياة صحية خالية من الأمراض المزمنة التي تفتك بالكثير حيث يعتبر السكري أكبر مسبب للعمى وأيضاً فقدان الأطراف في المملكة، مشدداً على ضرورة تغيير بعض الممارسات البسيطة ليحقق المجتمع نمط حياة صحي، مثل المشي، وغيرها من العادات الصحية.

 

وأضاف أن الجوال يشكل خطراً حالياً على أولياء الأمور في المنازل حيث أفرزت جيلاً لا يرغب في الحركة، ومرتهناً للأجهزة الإلكترونية، مما ينذر بجيل ينتشر فيه مرض السكري، مشدداً على أهمية الوعي في تغيير كثير من المفاهيم الخاطئة.

 

وكانت وزارة الصحة السعودية أطلقت مؤخراً جائزة (وعي)، وهي مسابقة جماهيرية لجميع أفراد المجتمع، تهدف إلى مشاركة أفراد المجتمع في رفع الوعي الصحي؛ مما سيحد من الإصابة بالأمراض، ويزيد النشاط، والإنتاج الوظيفي، وستكون المسابقة في أربعة مسارات مختلفة هي (الأفلام القصيرة، الصور الفوتوغرافية، التصاميم، الرسم).

 

وتتجه وزارة الصحة إلى خصخصة جميع المستشفيات الحكومية، وذلك عبر إنشاء شركة أو شركات تشغيل حكومية لها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين بها، وذلك بهدف "تحسين الجودة ورفع كفاءة الإنتاج وترشيد التكاليف".

 

وتهدف الرياض من خلال (رؤية السعودية 2030) إلى التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية لتحقيق التوازن في ميزانيتها التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ العام 2014، وتستعد أكثر من 13 وزارة وهيئة حكومية لخصخصة بعض خدماتها المختلفة.

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