"الإمارات للشحن الجوي" توفر حلولا مخصصة لنقل الأدوية

أعلنت "الإمارات للشحن الجوي" - قسم الشحن التابع لطيران الإمارات - عن توفير مزيد من الحلول لنقل منتجات الأدوية عبر اتفاقيتي شراكة مع "فا- كيو- تيك" و "سكاي سل" الرائدتين عالميا في مجال توفير خدمات تأجير الحاويات.

وقع الاتفاقيتين موزة الفلاحي نائب رئيس تطوير المنتجات والشؤون المحلية مع ريتشارد إيتل الرئيس التنفيذي ومؤسس "سكاي سيل" ودومينيك هايد مدير عام مع "فا - كيو - تيك" وذلك خلال معرض الشحن الجوي الأوروبي الذي أقيم بمدينة ميونيخ الألمانية مؤخرا.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تتيح هذه الشراكة للناقلة إمكانية توفير حاويات يمكن التحكم بدرجة حرارتها مخصصة لنقل الأدوية والمنتجات الحيوية من المصدر إلى الوجهة النهائية.

ويستطيع عملاء "الإمارات للشحن الجوي" نقل الأدوية الحساسة للحرارة عبر شبكة الناقلة التي تغطي 155 وجهة في حاويات " فا - كيو - تينرز " التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها في /6/ نطاقات تتراوح بين 70 إلى 25+ درجة مئوية، فيما تأتي هذه الحاويات في /5/ أحجام مختلفة وتتميز بتوفيرها درجة حرارة ثابتة لعدة أيام من دون استخدام مصادر طاقة خارجية.

كما يمكن للعملاء أيضا نقل الأدوية الحساسة والمنتجات الحيوية في حاويات "سكاي سيل" التي صممت في سويسرا للحفاظ على حرارة المنتجات بين 2+ إلى 8+ درجات مئوية ومن 15+ إلى 25+ درجة مئوية حتى وإن تراوحت الحرارة الخارجية لعدة أيام بين 35- و65+ درجة مئوية.

ويعاد شحن الحاويات الحائزة براءة اختراع تلقائيا عبر شبكة الشحن المبرد التي توفرها الإمارات للشحن الجوي وتتمتع بالقدرة على مراقبة درجات الحرارة بشكل فوري ما يتيح إمكانية نقل الشحنات إلى الوجهة النهائية من دون الحاجة إلى تفريغها.

وتعزز الاتفاقيتان القدرة في مجال نقل الأدوية والتي تشمل المنصات المبردة لشحن المنتجات من الطائرة إلى أماكن التخزين في دبي مع المحافظة على حرارتها دون 20- درجة مئوية إضافة للحاويات البيضاء المغلفة العازلة للحرارة الخارجية المرتفعة، ما يوفر للعملاء مزيدا من خيارات نقل شحنات الأدوية.

وكانت الإمارات للشحن الجوي افتتحت في عام 2016 "الإمارات سكاي فارما" أحدث منشأة مخصصة لمناولة الأدوية الحساسة للحرارة بسرعة وأمان تام في قرية الشحن بمطار دبي الدولي.

وتعد الإمارات للشحن الجوي أكبر ناقلة جوية عالمية للشحن وتستخدم طاقة الشحن المتوفرة على 259 طائرة تشكل أسطول طيران الإمارات حاليا بما فيها 15 طائرة شحن منها 13 طائرة بوينج 777F وطائرتان من طراز بوينج 747-400F.