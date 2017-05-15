أمانات القابضة تعلن عن نمو أرباحها الصافية بنسبة 37.8% في الربع الأول

أعلنت شركة أمانات القابضة "أمانات" اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017. وتضمنت نتائج هذا الربع ارتفاع الأرباح الصافية للشركة إلى 13.0 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 37.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع تسجيل هامش أرباح صافية بنسبة 51.5%.

ويعود هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى نمو العائدات من الشركات الحليفة إلى 10.7 مليون درهم في الربع الأول من العام 2017، مقارنة مع 2.2 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى تسجيل إيرادات فوائد قدرها 14.5 مليون درهم إماراتي نتيجة ارتفاع نسبة العوائد. وبلغ معدل المصاريف التشغيلية إلى الإيرادات 44.3% في الربع الأول من عام 2017، بتحسن نسبته 530 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة إدارة المصاريف بكفاءة.

وبلغت حصة أمانات من أرباح الشركات الحليفة العاملة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال المركز الطبي الدولي، وشركة سكون العالمية القابضة "سكون"، مبلغ 7.3 مليون درهم في الربع الأول، بزيادة قدرها 232.0٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي ديسمبر 2016، استحوذت أمانات على حصة منفعة نسبتها 13.18% من رأسمال شركة "المركز الطبي الدولي"، المستشفى متعدد التخصصات الذي يضم أكثر من 300 سرير ويخدم المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية. وعلى مدار الربع الأول من 2017، تعاونت أمانات بشكل وثيق مع إدارة المركز الطبي الدولي في عدد من مبادرات النمو الاستراتيجي في جدة والمدينة المنورة. أما بالنسبة لشركة سكون، فقد ركزت خلال الربع الأول من العام 2017 على توسيع منشأتها الحالية في مدينة جدّة، إضافة إلى منشأتها الجديدة في مدينة الرياض، والتي يُتوقع أن تضم 170 سريراً.

أما في ما يتعلق باستثمارات الشركة في قطاع التعليم، فقد بلغت حصة أمانات من أرباح شركة مدارس ش.م.خ. ("مدارس") 3.4 مليون درهم. وواصلت شركة أمانات استكشاف فرص النمو المتاحة، وإطلاق المبادرات لتعزيز كفاءتها التشغيلية والإدارية.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال فيصل بن جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: "نحن على ثقة بقدرة أمانات وفي امتلاكها لكل المقومات والكفاءات التي تتيح لها الاستفادة من فرص النمو في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. وتؤكد النتائج المالية التي حققتها الشركة في الربع الأول، أن استراتيجيتنا الاستثمارية المنضبطة لخلق القيمة المضافة قد انعكست إيجابياً على أمانات وشركاتها الحليفة، وبالتالي على المساهمين. ونحن نتطلع قدماً لمواصلة الاستثمار في الشركات المتميزة والقادرة على النمو، وتعزيز أعمالنا لضمان تحقيق نمو مستدام، والمساهمة في تطوير قطاعي الرعاية الصحية والتعليم بالمنطقة ليرتقيا إلى أعلى المستويات العالمية."

ومن جانبه قال خلدون الحاج حسن، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: "نحن سعداء بأدائنا في الربع الأول من العام 2017، خصوصاً حصتنا من أرباح الشركات الحليفة، الأمر الذي جاء نتيجة استثمارنا في المركز الطبي الدولي وشركة مدارس في عام 2016. وأؤكد على التزامنا المستمر بالعمل مع شركائنا وتوفير كل الدعم اللازم لهم لتحقيق النمو المرجو. ان أولوياتنا الرئيسية للفترة المتبقية من هذا العام تنطوي على مواصلة الاستثمار في الشركات المتميزة والقادرة على النمو، بما ينعكس إيجابياً على العوائد للمساهمين."

وجدير بالذكر أن شركة أمانات، التي تأسست قبل عامين، هي أكبر شركة استثمارية في قطاع الرعاية الصحية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي قد نجحت في بناء محفظة استثمارية قوية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، حيث ضخّت أكثر من 737 مليون درهم على شكل استثمارات استراتيجية في أسواق الإمارات والسعودية.



