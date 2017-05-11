الأطباء الأجانب في السعودية يستحوذون على المستشفيات الخاصة بنسبة 97%

(أريبيان بزنس/ وكالات) - شكل الأطباء الأجانب العاملون في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في السعودية 96.7 بالمئة من إجمالي العاملين فيها بـ 28722 طبيباً وطبيبة من إجمالي 29701 فيما لم يتجاوز عدد الأطباء السعوديين 979 طبيباً وطبيبة من الإجمالي بنسبة 3.3 بالمئة من الإجمالي بزيادة 14.5 بالمئة عن العام 2015 البالغ عددهم حينها 837 طبيباً.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إنه بحسب إحصائية حديثة استندت إلى الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ عدد الممرضين في المستشفيات الخاصة 42638 ممرضاً وممرضة، شكل الأجانب منهم 94.6 بالمئة حيث بلغ عددهم 40373 ممرضاً، فيما يقدر عدد الممرضين السعوديين العاملين في القطاع الخاص 2265 ممرضاً.

وبلغ عدد الفئات الطبية المساعدة 39287 موظفاً صحياً مساعداً، شكل السعوديون منهم نحو 15.7 بالمئة حيث بلغ عددهم 6184 مساعدا ومساعدة طبية والباقي أجانب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قبل أيام، الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات في القطاع الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ويهدف القرار إلى تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع الصحي، وتحفيز القطاع الخاص لفتح مقاعد تدريبية وتأهيلية، وتقديم التسهيلات للمنشآت بهدف دعم نمو فرص العمل في القطاع.

ويوجد في السعودية، بحسب تقرير، 26 كلية طب أسنان بين حكومي وخاص، و18 منها كلية حكومية وثماني كليات خاصة، ويتخرج منها ما بين 2000 إلى 3000 طبيب سنوياً. ويبلغ عدد ممارسي طب الأسنان في المملكة نحو 10 آلاف طبيب، لا يتجاوز عدد الأطباء السعوديين منهم نسبة 25 بالمئة أي نحو 2500 طبيب سعودي فقط.