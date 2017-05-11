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صحة

عبوتان من مشروب الطاقة قد توقفان القلب

أريبيان بزنس
الخميس، 11 مايو 2017
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عبوتان من مشروب الطاقة قد توقفان القلب

حذرت دراسة أسترالية حديثة من أن شرب عبوتين من أحد مشروبات الطاقة الشهيرة يمكن أن يسبب سكتة قلبية للمرضى الذين يعانون حالات قلب غير مشخصة.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن صحيفة "إندبندنت" البريطانية،إن الدراسة تناولت كيفية تأثير المشروبات التي تحوي الكافيين على خطر الإصابة بسكتة قلبية لدى الأشخاص الذين يعانون متلازمة "استطالة كيو تي" وهي حالة وراثية تؤثر على واحد من بين ألفي شخص.

 

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة الأستاذ سيمزاريان "ما تزال المخاطر المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية تبرز كمسألة مهمة تتعلق بالصحة العامة. إن الأكثر تعرضاً لهذه المخاطر هم المراهقون والشباب".

 

وشملت الدراسة 24 شخصاً تراوح أعمارهم بين 16 إلى 50 عاماً، مصابون بمتلازمة "استطالة كيو تي" وقُسّموا إلى مجموعتين، وأعطيت المجموعة الأولى علبتان من مشروب طاقة خال من السكر، ويحوي 160 مليجراماً من الكافيين وألفين من التورين، فيما أعطيت المجموعة الثانية 500 ميلجرام من الشراب دون كافين أو تورين.

 

وبعد ذلك، تم رصد ضغط الدم والنشاط الكهربائي للقلب للمشاركين كل 10 دقائق، وبعد ساعة ونصف الساعة بدأ 3 مرضى بإظهار الأعراض الخطرة.

 

وقال الكاتب المشارك في الدراسة داجرادي "إن الأمر يحتاج دراسة متأنية، ويجب أن نتجنب نشر إنذارات ومخاوف لا مبرر لها، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا نتجاهل المخاطر المحتملة".

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