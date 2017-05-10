وزير الصحة يتعهد بالقضاء على بطالة أطباء الأسنان السعوديين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تعهّد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة بالقضاء على بطالة المواطنين خريجي طب الأسنان وأكد أن جميعهم سيجدون خلال الفترة القادمة فرص عمل جيدة.

وفي أعقاب حفلة تخرج الدفعة الـ 20 من خريجي هيئة التخصصات الطبية مساء أمس الثلاثاء في المجمع الأولمبي بمدينة الرياض، كشف "الربيعة" عن توصل وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى اتفاق يقضي بمنع الاستقدام من الخارج في تخصص طب الأسنان، متوقعاً انتفاء الحاجة لاستقطاب أطباء أسنان خلال سنوات قليلة قادمة، إذ وجدت الوزارة أن عدد الخريجين السعوديين في تخصص طب الأسنان كبير، وبالإمكان سد العجز بهم في هذا التخصص.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن "الربيعة" إن خطة الوزارة للتوسع في تأهيل المستشفيات في مجال التدريب ورفع نسبة المستشفيات المؤهلة من 30 إلى 60 بالمئة، لن تتعارض مع توجه الوزارة نحو خصخصة الخدمات الصحية، مشدداً على مضي الوزارة في كلا المسارين.

وحول وجود بطالة بين الأطباء السعوديين، قال الوزير "نحن لا نقول إنه توجد بطالة بين الأطباء من عدمها، لكن نؤكد أنهم سيجدون فرص عمل جيدة خلال الفترة القادمة"ز

وأكد الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور أيمن أسعد عبده أن الدفعة 20 ضمت 1467 خريجاً حصلوا على شهادات الاختصاص السعودية في تخصصات الطب البشري، والأسنان والصيدلة، وأكد على أنها الدفعة الأكبر في تاريخ الهيئة.

وقف استقدام أطباء الأسنان في السعودية

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أعلن أمس الثلاثاء أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة تم إيقاف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، بهدف إتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات، مؤكداً أنه تم البدء في تنفيذ قرار الإيقاف لست مهن في مجال طب الأسنان هي طبيب أسنان عام، وطبيب اختصاصي جراحة فم وأسنان، وطبيب أسنان صحة عامة، واستشاري أسنان، واستشاري جراحة فم وأسنان، واستشاري أسنان صحة عامة.

بطالة أطباء الأسنان السعوديين

يوجد في السعودية، بحسب تقرير، 26 كلية طب أسنان بين حكومي وخاص، و18 منها كلية حكومية وثماني كليات خاصة، ويتخرج منها ما بين 2000 إلى 3000 طبيب سنوياً. ويبلغ عدد ممارسي طب الأسنان في المملكة نحو 10 آلاف طبيب، لا يتجاوز عدد الأطباء السعوديين منهم نسبة 25 بالمئة أي نحو 2500 طبيب سعودي فقط.

وبحسب تصريحات مسؤول في وزارة الصحة السعودية تعود للعام الماضي فإن أسباب بطالة أطباء الأسنان السعوديين تعود للأسباب التالية:

1- عزوف كثير من الخريجين عن العمل في المدن الطرفية

2- تقصير الجهات المعنية بتحديث بيانات الوظائف

3- عدم توفر المهارات اللازمة عند الخريج

4- العدد الكبير للخريجين

5- قلة الرواتب في القطاع الخاص حيث لا تتجاوز 5 آلاف ريال

6- عدم رغبة الخريج بوظائف القطاع الخاص مقارنة بالحكومي

7- صعوبة إنشاء عمل خاص بسبب لائحة الشروط وارتفاع تكلفته المادية