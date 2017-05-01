الصحة السعودية تبدأ استقبال المتقدمين لوظائفها

بدأت وزارة الصحة السعودية أمس الأحد استقبال المتقدمين لوظائف "أطباء أسنان وصيدليين" بنظام التشغيل الذاتي للرجال والنساء.
وأوضحت الوزارة أن الفرص الوظيفية متاحة للمواطنين فقط، وتنوعت بين طبيب مقيم أسنان وأخصائي غير طبيب في عدد من التخصصات، إضافة إلى صيدلي، وضمت التخصصات المطلوبة 35 تخصصاً لاختصاصيين وصيادلة.
وأضافت أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني www.moh.gov.sa
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