الرياض تسند رعاية طريحي الفراش للقطاع الخاص

أسندت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خدماتها الإيوائية المقدمة لـ2885 مريضاً من فئة طريحي الفراش والمرضى نفسياً في مراكز التأهيل الشامل إلى القطاع الخاص.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر مطلع في الوزارة إن وزارة العمل عملت على تكليف لجنة مكونة من عدد من مسؤولي إدارات فروع العمل والتنمية الاجتماعية ومراكز التأهيل الشامل، ومراكز الإيواء تحت مسمى "لجنة إسناد ونمذجة خدمات ذوي الإعاقة" تكون مسؤولة عن تقييم المراكز واعتماد معايير معينة لنقل المرضى منها إلى مراكز متخصصة في القطاع الخاص، والقطاع التطوعي.

وأوضح المصدر أن اللجنة ستعمل تحت إشراف لجنة خدمات الرعاية للقطاعين الخاص وغير الربحي، وستبدأ بالعمل على 5 محاور رئيسية، من خلال تحديد المرضى المشمولين بالرعاية في مراكز الإيواء بالوزارة، ليتم تحويل طريحي الفراش للقطاع الخاص.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على تقييم 2600 حالة من طريحي الفراش، و285 من المرضى نفسياً 160 منهم من الرجال، و125 من النساء موزعين في مراكزها الإيوائية.