إلغاء الوحدات الصحية في المدارس السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ألغت وزارة الصحة السعودية العمل بالوحدات الصحية المدرسية وحولت الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات إلى مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية في أحياء مدينة الرياض أو في القرى والمحافظات التابعة لتعليم الرياض.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية، في تقرير مقتضب، عن مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية حمد بن عبدالله الشنيبر إنه بعد الانتهاء من ضم الإدارة العامة للصحة المدرسية والوحدات الصحية لوزارة الصحة، وبناءً على توجه وزارة الصحة الجديد فقد صدر التوجيه الجديد بإغلاق الوحدات الصحية، وتكون المراجعات إلى مراكز الرعاية الصحية ويتم اعتماد التقارير الصادرة عنها.

وكانت وزارتا التعليم والصحة شكلتا، العام الماضي، لجنة ثنائية لنقل الصحة المدرسية من التعليم إلى الصحة، بحكم التخصص، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها بداية العام الدراسي الحالي 2016/ 2017.

ولم تذكر الصحيفة مزيداً من التفاصيل، ولم توضح متى سيتم تطبيق القرار على باقي مناطق المملكة أو أنه سيكون مقتصراً على منطقة الرياض لوحدها.