نسيان الشاش في رحم قريبته.. يدفع طالب سعودي إلى ابتكار طاولة جراح

(أريبيان بزنس/ وكالات) - دفع خطأ طبي وكثرة نسيان الأدوات الجراحية في جسم المريض، وفي مقدمتها نسيان الشاش في رحم إحدى قريباته، طالب سعودي إلى ابتكار "طاولة الجراح" وحصد بها الميدالية الذهبية في ملتقى العلوم الـ22 للشباب الخليجي.

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن الطالب مجتبى عبدالله النفيلي (20عاماً) الذي يدرس في السنة الثانية تخصص محاسبة في الكلية التقنية بالأحساء شرق المملكة، إن الفكرة جاءته بعد تعرض إحدى قريباته لخطأ طبي فادح بنسيان الشاش في بطنها.

وقال "النفيلي" إنه ثناء ولادة إحدى قريباته بعملية قيصرية، نسي الدكتور الشاش في رحمها، وظلت المرأة بعد العمل الجراحي تشعر بالألم، وبعد مراجعتها للأطباء أوضحوا لها أن الأمر معتاد بعد العملية، ولكنهم اكتشفوا بعد فترة نسيان الشاش الطبي.

وأضاف "شقيقتي قالت لي أنت مبتكر، وعليك أن تبتكر لنا شيئاً يحل هذه المشكلة في العالم، وبالطبع يعود الفضل لله سبحانه وتعالى الذي هداني إلى هذا وإلى الوالدين وإلى شقيقتي، وإلى عبدالله الحسين ويوسف الخميس اللذين كانا معي منذ بداية المشروع، وإلى مدرسة الكفاح والكلية التقنية بالأحساء".

وأوضح أن الطاولة تعمل على ثلاثة مبادئ، هي الاحتواء والتداخل، والألوان الفسفورية (الأشعة فوق البنفسجية للتعقيم)، بالإضافة إلى منبه حساس والذي يعطي إشعاراً أو تنبيهاً لمدة خمس ثوانٍ بعد كل ربع من أرباع المدة الزمنية للعملية الجراحية، كما أن الشاش له آلية خاصة تعمل في حال أرجع الجرّاح الأدوات إلى مكانها كاملة أم هناك أداة ناقصة، وفي نهاية الخطوات تُفتح خانة غرز الخياطة.

وأكد أن همه هو كيفية إيصال فكرته للعالم، بهدف القضاء على الأخطاء الطبية.

وأضاف أن مشروعه لم يحصل على براءة اختراع، موضحاً أنه قدم لنيلها في المملكة ومجلس التعاون الخليجي والعالم.

وتعد قضية الأخطاء الطبية شائعة في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، وقدر مختصون في قطاع التأمين الطبي عدد الأخطاء الطبية في المملكة بنحو 300 خطأ طبي في العام 2013، وأن أخطاء الولادة تصدرت تلك الأخطاء بنسبة 27 بالمئة.

وكان قضاة وأطباء سعوديون أوصوا قبل حوالي عامين بإنشاء هيئة عليا للأخطاء الطبية في المملكة التي تنتشر فيها ظاهرة الأخطاء الطبية. حيث كشفت تحقيقات سابقة لوزارة الصحة السعودية عن وفاة 129 شخصاً نتيجة الأخطاء الطبية خلال عام واحد.