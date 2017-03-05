Arabian business
صحة

دراسة : دعك من التلفزيون ووجبات المطاعم لتتجنب البدانة

أريبيان بزنس
الأحد، 5 مارس 2017
دراسة : دعك من التلفزيون ووجبات المطاعم لتتجنب البدانة
صورة للتوضيح- رجل يعاني من السمنة يسير بشارع في سيدني ﻿ تصوير: ديفيد جراي - رويترز

5 مارس آذار (رويترز) - قالت دراسة أمريكية إن البالغين الذين لا يشاهدون التلفزيون على الإطلاق خلال الوجبات الأسرية ومعظم طعامهم مطهي في البيت يقل لديهم بشكل كبير احتمال إصابتهم بالبدانة.


وأشارت أبحاث سابقة إلى وجود صلة بين زيادة تناول الطعام مع الأسرة وتراجع البدانة ولكن في الدراسة الحالية التي شملت أكثر من 1200 شخص من سكان ولاية أوهايو يأكلون في البيت بدلا من الخارج ودون مشاهدة التلفزيون ارتبط ذلك بتراجع خطر الإصابة بالبدانة بصرف النظر عن عدد مرات تواجد الأسرة.

 

وخلص باحثون في دورية أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية على الانترنت إلى أنه قد يكون من الصعب على بعض الأسر الاجتماع يوميا على مائدة الطعام ولكن ربما يستطيعون اتباع عادات صحية على نحو أكبر خلال الوجبات التي يجتمعون حولها.

وقالت كبيرة معدي الدراسة راشيل تومين عبر البريد الالكتروني إن "أساليب الأسر خلال تناول الطعام تتفاوت وربما تكون مرتبطة ببدانة البالغين.

 

"البالغون يأكلون أكثر عندما يشاهدون التلفزيون كما أن الطعام غير المطهي في المنزل ربما يكون أقل من الناحية الصحية من الطعام الذي يُطهى في المنزل."

وقالت جيريكا بيرج وهي أستاذة مشاركة في جامعة مينيسوتا إنه على الرغم من أن تناول وجبات أكثر مع الأسرة ربما يكون مفيدا للصحة فإن نوعية الطعام مهمة أيضا.

 

 

وقالت بيرج التي لم تشارك في الدراسة عبر البريد الالكتروني "ليس مجرد تناول الطعام بشكل أكثر معهم هو المهم فمن المهم النظر إلى عوامل أخرى مثل فائدة الطعام الذي يؤكل في الوجبة للصحة والمناخ النفسي خلال تناول الطعام أو ما إذا كانت هناك أشياء تُلهي خلال تناول الطعام (مثل التلفزيون)."

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في صحة

رضيع سعودي يدخل مستشفى مصاباً بالرشح.. فيخرج ميتاً

دبي تفوز برئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية

8.3 مليار دولار قيمة قطاع السياحة المرتبطة بالصحة والعافية بالمنطقة

مصرف عجمان يوقع اتفاقية تمويل لبناء المستشفى السعودي - الألماني في الإمارة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

برنامج سري تستخدمه أوبر تستخدم لتفادي السلطات والرقابة

استقالات جماعية في الجامعة العربية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »