صحة دبي: البدء بتطبّيق غرامات التأمين الصحي اليوم﻿

أكدت هيئة الصحة بدبي أن تطبّيق غرامات التأمين الصحي سيبدأ اعتبارا من اليوم وهو بعد نهاية المهلة التي تستوجب فرض 500 درهم شهرياً غرامة كل شخص غير مؤمَّن عليه.

وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بالهيئة، أن الغرامات على المكفولين ممن لم يحصلوا على تأمين صحي ستفرض على الكفلاء من الشركات والأفراد من أصحاب العمل وستضاف الغرامات على رسوم تجديد تأشيرات الإقامة أو الغاءها في مديرية الإقامة، كما لن يتم اصدار تأشيرات جديدة دون تأمين صحي.

وبحسب الهيئة فإن 99% من المقيمين في دبي والمقدر عددهم بحوالي 4.3 مليون قاموا بالحصول على تأمين صحي فيما لايزال قرابة 1% دون تأمين صحي.