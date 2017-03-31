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صحة

الرياض تنفي وجود لحوم بشرية وخيول ضمن وجبات البرجر بمطعم شهير للوجبات السريعة

أريبيان بزنس
الجمعة، 31 مارس 2017
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الرياض تنفي وجود لحوم بشرية وخيول ضمن وجبات البرجر بمطعم شهير للوجبات السريعة

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية صحة وجود لحوم بشرية أو خيول ضمن وجبات الهمبرجر التي تباع في أحد المطاعم الكبرى للوجبات السريعة في المملكة دون ذكر اسمه.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن متحدث الهيئة العامة للغذاء والدواء إدريس الدريس تأكيده أن الهيئة تقوم بدورها التفتيشي بشكل مستمر وفي حال اكتشافها أي خلل يضر بصحة المستهلك ستعلن عنه وتحذر منه.

 

وجاءت تصريحات "الدريس" بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باكتشاف لحوم خيول ولحوم بشرية بنسب تم إثباتها في مختبرات حكومية، وثبت اكتشافها ضمن الهمبرجر بعد تحليل DNA.

 

 

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