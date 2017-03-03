رضيع سعودي يدخل مستشفى مصاباً بالرشح.. فيخرج ميتاً

تقدم مواطن سعودي بشكوى رسمية ضد مستشفى نجران العام -جنوب غرب المملكة- متهماً إياه بالتسبب في وفاة رضيعه الذي دخل المستشفى الحكومي مصاباً بالرشح وخرج وهو ميت.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المواطن راشد آل شيبان إنه كان قد لاحظ، قبل حوالي أسبوعين، علامات الرشح على طفله محمد (8 أشهر)، وخوفاً من تداعياته، وإصابته بارتفاع في درجة الحرارة، قامت زوجته برفقة شقيقه الأصغر بنقله إلى مستشفى نجران العام، وتم إدخاله قسم الطوارئ، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة لاحظ الطبيب ارتفاعاً طفيفاً بدرجة الحرارة، التي لم تصل إلى 38، فأشار على شقيقه بتنويم ابني للاطمئنان.

وأكد المواطن أنه تم إدخال ابنه وزوجته إلى قسم التنويم حيث قدمت له العلاجات اللازمة عن طريق الحقن، "وبالاتصال بزوجتي الساعة 11 مساءً، ذكرت لي أن الطفل بحالة صحية ممتازة، لا يعاني سوى من الرشح الذي قل بنسبة كبيرة بعد العلاج".

وقال إنه في صباح اليوم التالي تلقى اتصالاً من زوجته، قالت فيه إن ابنهما بدا عليه التعرق الشديد، وأن الطبيب أخبرها بأن معدل السكر ارتفع لنحو 300 درجة، "وأن طفلي منوم بقسم العناية المركزة، فتوجهت مسرعاً إلى المستشفى.. وقابلت المدير المناوب والطبيب المعالج، فأفاداني بأن الوضع طبيعي، ولا يستدعي القلق، وسألتهما عن سبب ارتفاع نسبة السكر في طفلي، وهو ما يحدث لأول مرة منذ ولادته، فأجابا أنه تم استدعاء طبيب من مستشفى حكومي بالمنطقة للكشف على عضلة القلب، فأصابني ذلك بالذهول، وشعرت بحدوث شيء غير طبيعي".

وأضاف أن ابنه توفي بعد بضعة ساعات.

وأوضح أنه استلم جثة طفله في الحال، وأبلغ أقاربه، وتوجه به للصلاة عليه ودفنه، وفي نفس اليوم تقدم بشكوى رسمية إلى إدارة مستشفى نجران العام، لمعرفة أسباب وفاة ابنه، والإجراءات الطبية التي تمت، وأدت إلى تدهور حالته الصحية، رغم أنه دخل المستشفى وهو يعاني من الرشح فقط.

وتعد قضية الأخطاء الطبية شائعة في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، وقدر مختصون في قطاع التأمين الطبي عدد الأخطاء الطبية في المملكة بنحو 300 خطأ طبي في العام 2013، وأن أخطاء الولادة تصدرت تلك الأخطاء بنسبة 27 بالمئة.

وكان قضاة وأطباء سعوديون أوصوا قبل حوالي عامين بإنشاء هيئة عليا للأخطاء الطبية في المملكة التي تنتشر فيها ظاهرة الأخطاء الطبية. حيث كشفت تحقيقات سابقة لوزارة الصحة السعودية عن وفاة 129 شخصاً نتيجة الأخطاء الطبية خلال عام واحد.