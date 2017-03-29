Arabian business
صحة

شيك شاك الأمريكية تغزو المولات السعودية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 29 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
شيك شاك الأمريكية تغزو المولات السعودية

قالت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء إن اقتصاد البرغر الأميركي سيشكل أحد التوجهات التوسعية بسوق المأكولات السعودية وأن المراكز التجارية (المولات) في المملكة لم تعد تستغني عن المطاعم التي تقدم هذه الوجبات.

 

وتحت عنوان "شيك شاك يغزو المولات السعودية"، أضافت صحيفة "الوطن" أن مطاعم "شيك شاك" لم تعد مجرد مطعم لبيع البرغر، بل أضحى مفهوماً مبتكراً لتجمعات الأصدقاء والعائلة في التوجه نحوه، واكتسب شعبيته الكبيرة لاستخدامه مكونات طبيعية 100 بالمئة إلى جانب قائمة الطعام التي تشمل النقانق المطهّوة على الصاج، والكاسترد المثلج الطازج، والبطاطا المموجة المقرمشة.

 

ويتميز مطعم شيك شاك بأجوائه المرحة المثالية والخيارات المتعددة التي يوفرها لرواده، وهو ما يجعله المطعم المفضل لدى شريحة واسعة من الناس من مختلف أنحاء العالم، حيث كانت المملكة من الوجهات الرئيسية لافتتاح فروعها، فمؤخرا تمت إضافة 3 أفرع جديدة بالرياض، ليصل عددها إلى 5 أفرع.

 

وستقدم فروع شيك شاك أشهى وجبات البرغر وخيارات رائعة بجانب الأطباق الكلاسيكية، والتي ستشمل الشاك برغر، والسموك شاك، والشاك كاجو دوغ.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

بوابات الكترونية للمولات في السعودية

مذيعة أردنية في MBC تطالب جمهورها في اختيار خادمة بناءً على شكلها

إطلاق أول منصة ذكية متخصصة في الأكل الصحي بالشرق الأوسط في دبي

فيديو: معركة بين سعودية تضبط زوجها مع فتاة

تعليقات

المزيد في صحة

بوابات الكترونية للمولات في السعودية

إطلاق أول منصة ذكية متخصصة في الأكل الصحي بالشرق الأوسط في دبي

ضبط 197 ألف مستحضر تجميلي مسرطن في السعودية خلال شهرين

طبيب بمستشفى دبي يبتكر تقنية جديدة لترميم الصمام التاجي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ملياردير إماراتي ينتج 4 أفلام للمخرج المصري خالد يوسف بميزانية مفتوحة

الشارقة تدخل موسوعة غينيس بأكبر رخصة قيادة على مستوى العالم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »