شيك شاك الأمريكية تغزو المولات السعودية

قالت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء إن اقتصاد البرغر الأميركي سيشكل أحد التوجهات التوسعية بسوق المأكولات السعودية وأن المراكز التجارية (المولات) في المملكة لم تعد تستغني عن المطاعم التي تقدم هذه الوجبات.

وتحت عنوان "شيك شاك يغزو المولات السعودية"، أضافت صحيفة "الوطن" أن مطاعم "شيك شاك" لم تعد مجرد مطعم لبيع البرغر، بل أضحى مفهوماً مبتكراً لتجمعات الأصدقاء والعائلة في التوجه نحوه، واكتسب شعبيته الكبيرة لاستخدامه مكونات طبيعية 100 بالمئة إلى جانب قائمة الطعام التي تشمل النقانق المطهّوة على الصاج، والكاسترد المثلج الطازج، والبطاطا المموجة المقرمشة.

ويتميز مطعم شيك شاك بأجوائه المرحة المثالية والخيارات المتعددة التي يوفرها لرواده، وهو ما يجعله المطعم المفضل لدى شريحة واسعة من الناس من مختلف أنحاء العالم، حيث كانت المملكة من الوجهات الرئيسية لافتتاح فروعها، فمؤخرا تمت إضافة 3 أفرع جديدة بالرياض، ليصل عددها إلى 5 أفرع.

وستقدم فروع شيك شاك أشهى وجبات البرغر وخيارات رائعة بجانب الأطباق الكلاسيكية، والتي ستشمل الشاك برغر، والسموك شاك، والشاك كاجو دوغ.