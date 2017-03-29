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صحة

بوابات الكترونية للمولات في السعودية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 29 مارس 2017
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بوابات الكترونية للمولات في السعودية

أكدت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء أن جميع الأسواق المركزية المغطاة بالكامل في المملكة تعمل خلال الفترة الحالية بتزويد كل مداخلها الرسمية بأجهزة حديثة وبوابات أمنية إلكترونية متقدمة مماثلة للبوابات الذكية في المطارات.

 

وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إنه سيتم تفعيل عمل هذه البوابات قبل رمضان المبارك، مع تنظيم أمني مسبق، يقف على تلك البوابات موظفون بإحدى الشركات الأمنية، يدربون على التعامل مع هذه البوابات والقدرة التامة على فرز وتسهيل عملية الدخول، دون وجود أي مخاطر على جميع مرتادي السوق، وهو الأمر الذي يضمن سلامة الجميع خلال تجولهم داخل الأماكن التجارية.

 

ونقلت الصحيفة عن مدير الإعلام والنشر الإلكتروني بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني إن البوابات الأمنية تعدّ حصنا منيعا للحفاظ على مرتادي الأسواق التجارية، وأيضاً تلك الأسواق.

 

فيما طالب اللواء متقاعد المستشار الأمني عبدالله كسناوي مدير أمن المطارات في وزارة الداخلية سابقاً بضرورة وجود مثل هذه الأجهزة الحديثة في الأماكن التي يرتادها أعداد كبيرة من الأشخاص، ولا بد من تطبيقها وتفعيلها في جميع الأسواق، أو أن تكون جاهزة ليتم الاستعانة بها في حال حدوث أي طارئ.

 

ونوه "كسناوي" إلى أن هذا الأمر يعد من مسؤولية مُلاك الأسواق، وهم من تقع على عاتقهم بتركيب مثل هذه البوابات التي لا تتجاوز أسعارها 10 آلاف ريال (2668 دولار).

 

وأضاف أن وجود جهاز تفتيش المحتويات الشخصية بالأشعة، يعد من الوسائل الحديثة والذي يظهر جميع المخالفات بدقة وإتقان، إضافة إلى وجود كاميرات الرصد، ورجال أمن أكفاء لديهم القدرات في التعامل والتواصل المباشر مع الجهات الأمنية في حال حدوث أي طارئ لا سمح الله.

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