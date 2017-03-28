إطلاق أول منصة ذكية متخصصة في الأكل الصحي بالشرق الأوسط في دبي

أبرمت شركة "إينيفرس تكنولوجيز" شراكة مع "كيب إيت ريل" لاستشارات التغذية بهدف تطوير أول منصة متخصصة في الأكل الصحي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه نتيجة لهذا التعاون، تم إنشاء "بلوتوس" (Plotos) كمنصة تغذية شاملة وسهلة الاستخدام، بالإضافة إلى تطبيق لتوصيل الطعام على الهواتف المتحركة والمصمم خصيصاً ليناسب احتياجات العملاء الغذائية وتحسين نوعية حياتهم كما يهدف إلى معالجة أزمة البدانة المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتمكن مستخدمي "بلوتوس" من الوصول إلى 9 برامج غذائية مختلفة تم تصميمهم من قبل المختصين العاملين في "كيب أيت ريل" بطريقة سهلة وممتعة وغنية بالمعلومات. كما تم تصميم هذه البرامج بطريقة تواكب حياة المقيمين في دبي المليئة بالانشغالات، وتركز على مجموعة واسعة من الأنظمة الغذائية لتناسب نمط حياة جميع المستخدمين، مثل الباليو، والديتوكس (التخلص من السموم)، والأغذية الخالية من القمح، والأغذية النباتية، ومع وصول البدانة اليوم إلى مستويات عالية في دولة الإمارات (ضعف المتوسط ​​العالمي)، فقد أصبح الأمر أكثر جدية فيما يتعلق بالعناية بالصحة.

ووفقا للأرقام الصادرة عن معهد القياسات الصحية والتقييم، تم تصنيف 66 بالمئة من الرجال و60 بالمئة من النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنهم يعانون من زيادة الوزن أو البدانة، وهي نسبة عالية وتبلغ نحو 4.8 مليون نسمة.

ولهذا، تم إطلاق "بلوتوس" ليكون جهة اتصال مباشرة مع المستهلكين ويساعدهم على الوصول لخيارات صحية أكثر والاستمتاع بنوعية حياة ذات جودة أعلى، كما تجمع منصة "بلوتوس" بين سهولة الاستخدام ومزود للمعلومات الصحية، حيث يمكن للمستخدم الوصول إلى الجهة المطلوبة عن طريق لمسة واحدة ويحصل على معلومات كاملة متعلقة بالوجبة والبرنامج الذي تم اختياره، ومن هنا يعمل "بلوتوس" على تعليم وتشجيع المستخدمين على تحسين نوعية حياتهم وإعطائهم الفرصة لاتخاذ قرارات غذائية صحية ومتوازنة.

وبجانب المنصة الالكترونية، تم إطلاق تطبيق "بلوتوس" الخاص بالهواتف المحمولة لتوصيل الطعام، حيث سيتيح للمستخدمين الطلب من مجموعة واسعة من قوائم الطعام الصحية التي تم انتقائها بعناية من أفضل المطاعم المتواجدة في دبي لتصل مباشرة إلى منازلهم.

ويمكن للمستخدمين الحصول على خيارات طعام متنوعة من مطابخ عالمية مختلفة أو نوعية طعام تناسب الحمية الغذائية التي يستخدمونها. كما يتميز هذا التطبيق بإتاحة جميع المعلومات المتعلقة بكل وجبه، حيث يمكنكم معرفة نسبة الكالوريز، والكاربوهيدرات، والدهون، والبروتين المتواجدة في الوجبة. ويوفر التطبيق طريقة دفع الكترونية سهلة ومباشرة، وإمكانية متابعة الطلب، اضاقة إلى تحديد المناطق جغرافيا، مما يتيح للمطاعم المتعاقدة مع "بلوتوس" من إدارة حركة التوصيل الخاصة بها ليتم إيصال الطعام بسرعة وبفاعلية أكثر لتحقيق مستوى أعلى من رضى العملاء.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسستا "كيب إيت ريل" والمشاركتين في تأسيس "بلوتوس"، ماريا أبي حنا ونادين طيارة، هم استشاريتي تغذية مؤهلتين وأخصائيتي تغذية سريرية مرخصتين بخبرة تتجاوز العشر سنوات في المنطقة.

ولتحقيق غايتهما، تشاركت الجهتان لدخول السوق وتحقيق أهدافهم، وعملت "إينيفرس تكنولوجيز" جنباً إلى جنب مع "كيب إيت ريل" لوضع حلول متميزة لتطبيق "بلوتوس"، شملت إنشاء البرمجية، والمنصة الرقمية، وتطبيقي الهواتف المتحركة لنظامي "أندرويد" (Android) و"آي أو أس" (iOS). كما تم تطوير واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX) وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتم تصميمهما ليكونا في متناول المستهلكين، وسهل الاستخدام للغاية.

وقالت نادين طيارة إن "تحسين التعليم وإمكانية الوصول إلى التغذية السليمة والنصائح الصحية هما أهم سلاحين لدينا لمكافحة البدانة والمشاكل الصحية المرتبطة بها. ومن خلال شراكتنا مع إينيفرس تكنولوجيز، سيكون لدينا القدرة على نشر رسالتنا الرئيسية إلى جمهور أوسع".

من جهتها، قالت ماريا أبي حنا "تعاونت (إينيفرس تكنولوجيز) معنا بهدف إنشاء هذه المنصة الفريدة التي تتيح للمستخدمين معالجة وتحقيق أهدافهم الغذائية والصحية بطريقة تتناسب مع نمط حياتهم".

وقال محمد جهماني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إينيفرس تكنولوجيز "منذ انطلاق أعمالنا في شهر يناير٢٠١٧، يُعَد’كيب إيت ريل‘ واحداً من الشركات الثلاث الأولية التي قمنا بالتعاون معها. المنصة المبتكرة التي أنشأناها هي سهلة الاستخدام وتهدف إلى تحسين حياة المستهلكين مع توفير الأدوات الضرورية لهم لاتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة".

وبحسب البيان، فإن "بلوتوس" هو أول تطبيق على الهواتف الذكية متخصص في توصيل الوجبات الصحية في المنطقة، تم تصميمه وتطويره من قبل استشاريي ومختصي تغذية، ويتخذ من دبي قاعدة لإطلاق أعماله ومقراً رئيسياً له، كما يستهدف التطبيق الأشخاص الباحثين عن نوعية حياة صحية ومتواوزنة وتناسب جميع احتياجاتهم.

في حين "إينيفرس تكنولوجيز" هي شركة تُعنى بتطوير وتصميم المشروعات التكنولوجية التي تأخذ نماذج الأعمال التجارية الإلكترونية المثبتة إلى أسواق جديدة وسريعة النمو. وتركز الشركة على التجارة الإلكترونية وتقنيات الهواتف المتحركة، كما تمتلك حالياً ثلاثة مشاريع ناشئة.

أما "كيب إيت ريل" (Keep Eat Real) فهو منصة استشارات غذائية مخصصة لدعم صناعة الأغذية والمشروبات من خلال تعزيز خيارات غذائية صحية وإشباع حاجات العملاء المتزايدة لأنظمة الطعام والتغذية في المجتمعات المحلية لإرضاء المستهلكين المهتمين بتحقيق أعلى مستوى من الصحة والرفاه.