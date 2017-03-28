ضبط 197 ألف مستحضر تجميلي مسرطن في السعودية خلال شهرين

ضبطت مصلحة الجمارك السعودية عبر جميع المنافذ خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 197 ألف وحدة مخالفة من مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد مسرطنة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك إن ما تم منعه من الدخول وإعادته إلى مصدره بلغ 359 ألف وحدة مخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية.

وقالت أخصائية الأمراض الجلدية عضو الأكاديمية الأميركية لطب التجميل الدكتور شيماء أحمد -للصحيفة اليومية- إن من شأن هذه المنتجات أن تسبب تغييرات سرطانية في خلايا الجلد.

وأضافت شيماء أحمد إنه من المعروف أن سرطان الجلد من أنواع الأورام التي تنمو ببطء وبدون أعراض إكلينيكية واضحة وهذا يعطي فرصة ذهبية للخلايا الخبيثة للنمو، وتضم إليها مجموعات من الخلايا السليمة حتى تظهر إكلينيكيا في النهاية في صورة (التسرطن الصريح)، بعد أن تتراكم فيها المواد الكيميائية المختلفة وعوامل التأكسد البيئية المحيطة، وهو ما يدعو إلى ضرورة الحذر عند استخدام أي مواد تجميلية بصورة يومية ولفترات طويلة، تجنبا لتراكم مثل هذه المواد تحت الجلد.

وأوضحت أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل سيئة السمعة تساعد على تكوين خلايا سرطانية في الأجهزة الداخلية للجسم، ومن أبرزها سرطان الثدي والمبيض بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة، بالإضافة إلى الأورام الحميدة التي يمكن أن تتحول إلى أورام خبيثة مع الزمن.

ونصح خبير التجميل مشعل الحنان النساء بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء الدعاية السيئة والإعلان غير الصحيح، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسائل خطيرة مثل مستحضرات التجميل المغشوشة والمقلدة.

وقال مشعل الحنان إن جميع المختصين يتفقون على خطورة هذه المنتجات خصوصاً على البشرة لاحتواها على مواد كيميائية وأصباغ موضحاً أن هذه المواد تعمل على تدمير البشرة، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بسرطان الجلد وغيره من الأورام الأخرى، مشيراً إلى وجوب التأكد عند شراء أي مستحضر، والشك دائماً في نوعه ومصدره وكذلك عرضه على المختصين قبل استخدامه، لأن مثل هذه المنتجات أشكال وألوان عبواتها معروفة.

ونصح أيضاً بشراء هذه المنتجات عن طريق الشركات المصنعة والمعتمدة طبياً، وذلك تفادياً للوقوع ضحية لما يباع في السوق السوداء من منتجات لا يعرف مصدرها.