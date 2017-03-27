طبيب بمستشفى دبي يبتكر تقنية جديدة لترميم الصمام التاجي

تمكن الدكتور فوزي الصفدي استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي من ابتكار طريقة فريدة لترميم الصمام التاجي من خلال استحداث أربطة جديدة للصمام قابلة للتعديل لتتناسب مع عملية العلاج ليكون أكثر فاعلية لمرضى القلب.

وقال الدكتور الصفدي إن مستشفى دبي أجرى حتى الآن 7 عمليات لمرضى من مختلف الأعمار تكللت جميعها بالنجاح التام لافتا إلى أن الأربطة التي تم استحداثها تتميز عن غيرها من التقنيات الآخرى بمرونتها التي تسمح بتعديل طول الرباط بشكل متكرر ليتناسب مع الحاجة الفعلية أثناء جميع مراحل الترميم حتى تحقيق الإصلاح المناسب للصمام التاجي.

وأكد الصفدي، بحسب وكالة أنباء الإمارات، أهمية هذا الإبتكار الذي يشكل منعطفا هاما ومؤثرا في مجال ترميم الصمام التاجي يساعد بشكل فعال في اعتماد الجراحة عن طريق المنظار عوضاً عن فتح الصدر لافتا إلى الثقة الكبيرة التي يعطيها هذا النوع من المعالجات للجراحين الجدد من خلال سهولة تطبيقها على المرضى وتشجيعهم للإقدام على إجراء هذا النوع من العمليات.

وأشار إلى الإهتمام العالمي بهذه التقنية التي تم استعراضها في المؤتمر السنوي لجمعية القلب السعودية الذي عقد مؤخرا في مدينة الرياض وأبدى الكثير من الأساتذة ورواد جراحة القلب وترميم الصمامات وعلى رأسهم البروفيسور زهير الهليس من السعودية والبروفسور أوتافيو ألفييري من إيطاليا والبروفيسور باتريك بيرييه من ألمانيا إعجابهم وقناعتهم بهذه التقنية.

وقال الدكتور الصفدي إن النجاح الكبير الذي حققته هذه التقنية ساهم بشكل كبير في نقلها إلى كل من ايطاليا وبلجيكا حيث تم اجراء 43 عملية في هذين البلدين وفقا لهذه التقنية الحديثة.