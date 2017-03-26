نوع من انفلونزا الطيور شديد الضراوة يدفع بالسعودية لفرض حظرا على استيراد الدواجن من ولاية الأمريكية

دبي 26 مارس آذار (رويترز) - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إن السعودية فرضت حظرا مؤقتا على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من ولاية تنيسي الأمريكية بعد رصد نوع من انفلونزا الطيور شديد الضراوة بالنسبة للطيور الداجنة في تلك الولاية.

وكانت وزارة الزراعة في تنيسي قد قالت هذا الشهر إنه تم اكتشاف إصابة سربين من الدجاج التجاري بسلالة إتش7إن9 الشديدة العدوى من انفلونزا الطيور.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن هذا الحظر فُرض وفقا لتحذير أصدرته المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وسيظل ساريا "إلى حين التأكد من خلوها من المرض ."

وكانت الوزارة قد أعلنت الخميس عن حظر مؤقت آخر لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من جمهورية نيبال بعد ورود نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد ظهور إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في نيبال، وتؤكد الوزارة أنه تم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة، وباقي الجهات الحومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.