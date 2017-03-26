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صحة

رغم قرار الإيقاف.. السعودية لا تزال تستورد لحوماً برازيلية

أريبيان بزنس
الأحد، 26 مارس 2017
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رغم قرار الإيقاف.. السعودية لا تزال تستورد لحوماً برازيلية

(رويترز) - قالت شركة بي.آر.إف البرازيلية إنها لا تزال تصدر بعض اللحوم للمملكة العربية السعودية بعد أن أوقفت المملكة واردات اللحوم والدواجن عقب اتهامات بأن أفراداً تلقوا رشى للسماح ببيع لحوم فاسدة وملوثة بالسالمونيلا.

 

وقالت هيئة الغذاء والدواء في السعودية يوم الأربعاء الماضي إنها حظرت الواردات من أربع شركات برازيلية من بينها بي.آر.إف بسبب مخاوف بشأن سلامة الأغذية.

 

ولكن متحدثة باسم الشركة البرازيلية أبلغت رويترز في مطلع الأسبوع أن القرار يشمل أحد مصانعها فحسب دون تحديد حجم الصادرات التي تضررت جراء الحظر.

 

وقالت الشركة في بيان "جميع المصانع الأخرى بما في ذلك تلك التي تصدر للسعودية لا زالت تعمل".

 

ولم يتسن الاتصال بالسلطات السعودية للتعقيب.

 

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