السعودية توقف استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل بسبب مخاوف من تلوثها

دبي 23 مارس آذار (رويترز) - أوقفت السعودية واردات اللحوم والدواجن من أربع شركات برازيلية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأغذية بعد اتهامات بأن أفرادا تلقوا رشا للسماح ببيع لحوم فاسدة وملوثة بالسالمونيلا.

وبعد تحقيقات استمرت عامين في قطاع تجهيز اللحوم وتعليبها في البرازيل اتهمت الشرطة أكثر من مئة شخص أغلبهم من مفتشي الصحة بتلقي الرشا للسماح ببيع منتجات فاسدة أو تزوير وثائق تصدير أو عدم تفتيش منشآت تعبئة وتغليف اللحوم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن هيئة الغذاء والدواء السعودية قولها في بيان أمس الأربعاء عن وقف الواردات إنها اتخذت هذا الإجراء "حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين لضمان عدم دخول إرساليات اللحوم ومنتجاتها المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة."

وقالت إن الشركات المعنية هي أليمنتوس وفرنجو دي.إم إندستريا إي كومرسيو دي إليمنتوس وسيرا إليمنتوس التابعة لشركة جيه.بي.إس أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم وشركة بي.آر.إف أكبر شركة لتصدير الدواجن في العالم.

ونفت الشركات ارتكاب أي مخالفات وقالت السلطات إنه لم تقع حالات وفاة أو مرض مرتبطة بتلوث اللحوم.

وبلغ حجم صادرات البرازيل من لحوم الأبقار للسعودية في الأشهر العشرة الأولى من 2016 نحو 24 ألف طن وفقا لدراسة أعدتها مؤسسة اللحوم والماشية الاسترالية للخدمات البحثية.