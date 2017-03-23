Arabian business
صحة

السعودية توقف استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل بسبب مخاوف من تلوثها

أريبيان بزنس
الخميس، 23 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية توقف استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل بسبب مخاوف من تلوثها
شبهة تورط شركاء الرئيس البرازيلي تامر (يمينا) والوزير ماغي (يسارا) في قضية اللحوم الصورة: رويترز

دبي 23 مارس آذار (رويترز) - أوقفت السعودية واردات اللحوم والدواجن من أربع شركات برازيلية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأغذية بعد اتهامات بأن أفرادا تلقوا رشا للسماح ببيع لحوم فاسدة وملوثة بالسالمونيلا.

وبعد تحقيقات استمرت عامين في قطاع تجهيز اللحوم وتعليبها في البرازيل اتهمت الشرطة أكثر من مئة شخص أغلبهم من مفتشي الصحة بتلقي الرشا للسماح ببيع منتجات فاسدة أو تزوير وثائق تصدير أو عدم تفتيش منشآت تعبئة وتغليف اللحوم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن هيئة الغذاء والدواء السعودية قولها في بيان أمس الأربعاء عن وقف الواردات إنها اتخذت هذا الإجراء "حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين لضمان عدم دخول إرساليات اللحوم ومنتجاتها المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة."

وقالت إن الشركات المعنية هي أليمنتوس وفرنجو دي.إم إندستريا إي كومرسيو دي إليمنتوس وسيرا إليمنتوس التابعة لشركة جيه.بي.إس أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم وشركة بي.آر.إف أكبر شركة لتصدير الدواجن في العالم.

ونفت الشركات ارتكاب أي مخالفات وقالت السلطات إنه لم تقع حالات وفاة أو مرض مرتبطة بتلوث اللحوم.

وبلغ حجم صادرات البرازيل من لحوم الأبقار للسعودية في الأشهر العشرة الأولى من 2016 نحو 24 ألف طن وفقا لدراسة أعدتها مؤسسة اللحوم والماشية الاسترالية للخدمات البحثية.

المزيد من أخبار السعودية

تعليقات

المزيد في صحة

الإمارات تحظر استيراد المواد الغذائية من 6 منشآت برازيلية

إن.إم.سي الإماراتية للرعاية الصحية تسعى لمزيد من التوسع في الخليج

أزمة تجارية في السعودية بسبب العبوات البلاستيكية المسببة للسرطان

مصادر: أستر الإماراتية للرعاية الصحية تسعى لتعديل شروط قرض

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : "القميص المقلوب".. آخر صيحات الموضة لصيف 2017

ريك بانكس ينقل السالسا من لندن إلى دبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »