إن.إم.سي الإماراتية للرعاية الصحية تسعى لمزيد من التوسع في الخليج

(رويترز) - قال براسانت مانجات الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إن.إم.سي للرعاية الصحية يوم الاثنين إن الشركة ومقرها الإمارات تخطط للتوسع في أسواق الخليج من خلال أول طرح للسندات لتمويل صفقات استحواذ.

واستفادت إن.إم.سي من النمو الكبير لقطاع الرعاية الصحية في الخليج نظرا لتزايد احتمالات إصابة السكان بأمراض مرتبطة بأسلوب الحياة مثل السكري والسمنة.

وتركز الشركة منذ إدراجها في بورصة لندن في 2012 على السوق المحلية في الإمارات حيث شيدت واشترت مستشفيات في صفقات شملت شراء مستشفى الزهراء في الشارقة مقابل 560 مليون دولار الشهر الماضي.

وإن.إم.سي من أولى شركات الرعاية الصحية التي توسعت في أسواق الخليج وتنافس شركات مثل جون هوبكنز في السعودية ومستشفيات محلية في أماكن أخرى. وقال مانجات لرويترز "نريد أن نواصل التوسع في المنطقة -التوسع العضوي ومن خلال صفقات استحواذ.

"لعمليات الاستحواذ نحتاج تمويلا في صورة قروض وسندات. السندات سترتبط بصفقة استحواذ."

وعين مانجات رئيسا تنفيذيا لإن.إم.سي الشهر الجاري بعد أن أعلنت الشركة نمو أرباحها 2016 بأكثر من 61 في المئة بفضل زيادة الإيرادات نحو 39 في المئة.

وقال مانجات أن الشركة لديها نحو 200 مليون دولار نقدا وحوالي 100 مليون دولار تسهيلات تمويل غير مستخدمة.

وتابع مانجات أن السعودية ضمن الأسواق التي تستهدفها الشركة وكانت أول مبادرة لها هناك في أغسطس آب ببناء مستشفى جديد وشراء حصة في أخرى. وقال "ثمة فجوة كبيرة بين الطلب والعرض والحكومة لا تستثمر كثيرا ونبحث التوسع بشكل كبير سواء ذاتيا أو غير ذلك."

وتابع أن إن.إم.سي ستفتح مركزا للخصوبة وهو الأول في قطر في الربع الثاني من 2017 وتخطط لاتمام عملية الاستحواذ على مستشفيين تابعين لمجموعة اطلس الخاصة في سلطنة عمان قريبا.