مصادر: أستر الإماراتية للرعاية الصحية تسعى لتعديل شروط قرض

(رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن أستر دي.ام للرعاية الصحية ومقرها الإمارات العربية المتحدة تجري مناقشات مع البنوك الدائنة لتغيير بعض شروط قرض مجمع في ظل أوضاع صعبة تشمل تأخر مدفوعات مستحقة لها.

كانت الشركة التي تدير مستشفيات وعيادات وصيدليات في الخليج والهند حصلت على قرض مجمع متعدد الشرائح يعادل نحو 600 مليون درهم (163 مليون دولار) في مارس آذار من العام الماضي وفق بيانات تومسون رويترز.

تريد أستر على وجه الخصوص تعديل فترة السحب من القرض. وقال مصدر مصرفي "هناك بعض البنود في القرض يرغبون في تغييرها."

وأحجم متحدث باسم أستر عن التعليق.

يقول مصرفيون إن عددا من شركات الرعاية الصحية في الإمارات يدرس خيارات إعادة تمويل الديون لتحسين الأوضاع في ظل تباطؤ النشاط.

ويعاني البعض بسبب تغييرات في قواعد التأمين الصحي بأبوظبي فضلا عن المنافسة المحتدمة والتباطؤ الاقتصادي الذي أدى إلى مغادرة آلاف الأجانب بسبب فقد الوظائف.

وقال مصدر آخر إن مشاكل أستر ترجع جزئيا إلى الوتيرة البطيئة للمدفوعات في السعودية حيث تشغل الشركة بحسب موقعها على الانترنت مستشفى يحوي 220 سريرا في الرياض. كان الاقتصاد السعودي تباطأ بشكل حاد في العام الماضي بسبب أسعار النفط المنخفضة وأرجأت الحكومة دفع مستحقات العديد من مورديها.

وفي وقت سابق هذا العام خاطب بنك آي.سي.آي.سي.آي الهندي، الذي اضطلع بدور قيادي في قرض أستر المجمع، البنوك لاستكشاف مدى قبولها لإعادة تمويل ذلك التسهيل. لكن المصادر قالت إنه تقرر التغاضي عن ذلك الخيار لصالح تغيير فترة السحب من القرض. ولم يرد البنك على طلب للتعقيب.

كان رئيس مجلس إدارة أستر أبلغ رويترز في أكتوبر تشرين الأول الماضي أن الشركة تنوي إطلاق طرح عام أولي في الهند هذا العام. وفوضت الشركة بنك كوتاك ماهيندرا الهندي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وجولدمان ساكس لترتيب الطرح الأولي.

صدر قرض أستر عن بنك أبوظبي التجاري وآي.سي.آي.سي.آي وبنك الفجيرة الوطني كمرتبين مفوضين. وشارك بنك أبوظبي الوطني والبنك الوطني العماني وبنك الدولة الهندي بأدوار أصغر وفقا لبيانات تومسون رويترز.



