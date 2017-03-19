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صحة

حول منزله إلى محطة لرسم السعادة على الوجوه﻿

أريبيان بزنس
الأحد، 19 مارس 2017
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حول منزله إلى محطة لرسم السعادة على الوجوه﻿

قال المواطن الإماراتي محمد عباس إنه إنسان شغوف بالزراعة، وإن شغفه دفعة لزراعة الورود على مدخل منزل العائلة في منطقة القوز بدبي  وأشار إلى أنه كان يلاحظ علامات التعب والإرهاق على وجوه المارين بسياراتهم من المنطقة التي تضم مدرسة وحديقة ويكثر فيها الازدحام في أوقات الذروة المعتادة.
وأوضح محمد أنه أراد أن يقدم مساهمة إيجابية تجاه المجتمع، في محاولة لرسم البسمة على وجوه مستخدمي الطريق بما يعزز الروح الإيجابية لديهم، فبادر في البداية إلى تثبيت وجوه مبتسمة أمام منزله، ولقيت هذه الخطوة ردود فعل إيجابية، إذ كان يلاحظ الابتسامة على وجوه المارين كلما شاهدوا هذه العلامات المميزة على مدخل منزله.
وأشار محمد إلى أنه في وقت لاحق ثبت لوحة على مدخل منزله عند أحد الوجوه الباسمة، وراح يكتب عليها كل يوم حكمة أو مقولة تحفيزية، في محاولة لزيادة جرعة الإيجابية والسعادة التي تقدمها هذه المبادرة، ومع مرور الأيام أخذت هذه المبادرة منحى عائلياً إذ راح يشارك عائلته طالباً رأيهم في العبارات التي يريد كتابتها على اللوحة، وقد وجد دعماً كبيراً من والديه اللذين زوداه بالكثير من الأفكار الإيجابية السعيدة.
وقال محمد إنه تلقى الكثير من ردود الفعل على مبادرته، فكان أحياناً يجد وروداً إلى جانب اللوحة، وفي أحيان أخرى كان طلاب ومدرسو المدرسة القريبة من منزل العائلة يمرون بالمنزل لشكر محمد على مبادرته الإيجابية، ما أشعره بسعادة بالغة ودفعه إلى التفكير بمزيد من المبادرات الهادفة لإسعاد المجتمع.
وتزامناً مع احتفالات البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية باليوم الدولي للسعادة، زارت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة، واللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي منزل المواطن محمد عباس في منطقة القوز بدبي، وذلك تقديراً لمبادرته الشخصية في نشر ثقافة السعادة والإيجابية في مجتمعه المحلي.

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