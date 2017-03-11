التأمين الصحي الإلزامي في دبي يرفع الطلب على الأدوية 100%

توقع الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة أن حجم الطلب على الأدوية في القطاعين العام والخاص سيرتفع 100%بنهاية العام الجاري، وذلك بعد تطبيق قانون الضمان الصحي الإلزامي للمواطنين والمقيمين، مبيناً أن نسبة كبيرة من الوافدين كانوا يقومون بإحضار أدويتهم من بلدانهم بسبب فروقات الأسعار، ولكن في ظل وجود التأمين ستصبح الأسعار على المستهلك اقل بكثير من الدول الأخرى.





وأشار ، وفق صحيفة البيان، الى ان الهيئة قامت بإدخال 67 صنفاً جديداً من الأدوية بعد تسجيلها في وزارة الصحة شملت علاجات جديدة، الأمراض المزمنة والجهاز التنفسي اضافة لأدوية جديدة لمختلف أنواع السرطانات لا تتوفر في الجهات الصحية الأخرى بسبب ارتفاع أسعارها وتعمل على إحضار الأدوية غير المسجلة من الخارج في حال تم طلبها من قبل الأطباء المعالجين لإرضاء وإسعاد المواطنين لاعتبار ان صحتهم تعتبر خطاً احمر.

وقال إن تطعيم سرطان عنق الرحم يصرف للمواطنات عند اجراء فحص ما قبل الزواج، وأيضاً للمقيمات بأسعار رمزية مؤكداً ان التطعيم الذي يعطى على ثلاث جرعات اختيارياً وليس اجبارياً.

وقال الدكتور علي في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر دبي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات الذي اختتم فعالياته الخميس في مركز دبي التجاري للمؤتمرات بان عدد اصناف الأدوية المتداولة في الهيئة انخفض من 1500 الى 1350 صنفاً بسبب قيام ادارة الصيدلة بالتوقف عن طلب الأصناف القديمة التي لا يتم طلبها من قبل الأطباء، لافتاً الى ان النظام الاكتروني في الإدارة يوفر معلومات كاملة وشاملة عن كميات ونوعيات الأدوية اضافة لتاريخ انتهاء الأدوية المخزنة لديها وكمية المخزون المتبقي الأمر الذي سهل على الإدارة توفير الأدوية 12 شهراً على مدار العام، الامر الذي ينطبق أيضاً على التطعيمات.





وأفاد رئيس قسم الخدمات الصيدلانية في الهيئة أن نسبة الرضا عن الخدمات الصيدلانية في الهيئة وصلت العام الماضي الى 85%في مستشفى راشد، و92 في مستشفى لطيفة للنساء والولادة، و85 في مستشفى دبي، و87%في مستشفى حتا، في حين وصلت في مراكز الرعاية الصحية الأولية الى 89%، ونسعى لإيصالها الى معدلات نسب أعلى في نهاية العام الجاري بعد الانتهاء من إدخال الربورت الآلي لمستشفيات الهيئة في دبي.

وأشار الى ان الهيئة قامت بإدخال تطبيق «اسأل الصيدلي» للمريض أو المستخدم يتيح إرسال أي سؤال عبر التطبيق حول الأدوية أو أي جوانب صحية أخرى ناتجة عن استخدام الأدوية، وذلك للحصول على إجاباتها مباشرة أو خلال 24 ساعة، وذلك تبعاً لطبيعة السؤال، حيث يتم كتابة الإجابة ومراجعتها والتدقيق عليها من قبل نخبة من صيادلة الهيئة.