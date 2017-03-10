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صحة

دراسة: الصلاة تحمي من آلام أسفل الظهر

أريبيان بزنس
الجمعة، 10 مارس 2017
دراسة: الصلاة تحمي من آلام أسفل الظهر
صورة للتوضيح- جيتي ايميجز

 

وجدت دراسة صادرة عن إحدى الجامعات الأميركية صلاة المسلمين تخفف آلام أسفل الظهر وتماثل رياضة اليوغا في فوائدها للفقرات السفلية تُقلِّل من فرص حدوث آلام أسفل الظهر إذا ما تم أداؤها بشكلٍ صحيح.

وتقول صحيفة اندبندت إن قرابة  1.6 مليار مسلم في مختلف بقاع العالم يصلون ويركعون ويسجدون، ويضعون جباههم على الأرض باتجاه مكة المكرمة 5 مرات يومياً.

 

 

الدراسة أكدت أن الصلاة، في حال التزم بوضعياتها الصحيحة فهي تعالج إضافة إلى المشاكل النفسية مثل القلق والخوف، آلام العضلات والعظام.

 

"تشبه حركات الصلاة عند المسلمين حركات اليوغا، والعلاج الطبيعي المستخدم في علاج آلام أسفل الظهر"، يقول محمد الخصاونة، أحد المشرفين على إعداد الدراسة.

الورقة البحثية ركزت على دراسة تأثير حركات الصلاة في تخفيف وعلاج الآلام الظهر من خلال إدخالها عبر محاكاة رقمية أخذت من مجموعة رجال ونساء من آسيا وأميركا.

وتبين للقائمين على الدراسة أن الركوع والسجود له انعكاسات إيجابية جدا على المصلي إذ يزيدان من مرونة المفاصل.

 

الدراسة، التي أعدها فريق من جامعة بنسلفانيا، أن الصلوات الخمس تسهم في القضاء على الإجهاد والقلق، "فالطقوس الدينية ونمط الحياة بما فيها الظروف الاقتصادية والاجتماعية كلها تؤثر على الصحة الجسدية"، يضيف محمد الخصاونة، لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

 

جاء عنوان الدراسة: "دراسة لحركات الجسم أثناء صلاة المسلمين باستخدام النمذجة الرقية للإنسان"، في آخر إصدارات مجلة International Journal of Industrial and Systems Engineering. رابط الدراسة http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=81914

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