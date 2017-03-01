دبي تفوز برئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية

فازت إمارة دبي برئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية وذلك في ختام أعمال منتدى السياحة العلاجية العالمي الذي شهدته العاصمة الأردنية عمان أمس تحت شعار "عولمة الرعاية الصحية".

وتم انتخاب الدكتورة ليلى المرزوقي رئيسة مجلس السياحة العلاجية في هيئة الصحة بدبي لرئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية لتكون أول إماراتية تتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وقال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن فوز إمارة دبي برئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية يعد خطوة مهمة تعكس الدور الريادي لدولة الإمارات بوجه عام ومدينة دبي وتقدمها على وجه التحديد حيث ترتكز جميع مقومات التأثير وأدوات التطوير والإبداع التي تعمل الهيئة على استثمارها بالشكل الأمثل ووفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والدعم المتواصل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي .

وذكر معاليه أن ترؤس مدينة دبي لهذا المجلس العالمي المهم يمثل فرصة مثالية لتقديم نماذج أكثر تطورا للسياحة العلاجية تكون دبي هي مركزها وهي المحرك الأساس لتطورها على الساحة الدولية كما يمثل في الوقت نفسه تحديا للهيئة التي ستبذل قصارى جهدها من أجل تأسيس منصة لتبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات الدولية بين جميع الأطراف المعنية والمختصة في هذا المجال الحيوي.

ولفت معاليه إلى المشروع الطموح الذي تنفذه هيئة الصحة بدبي - بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين - لاستقطاب أكثر من 500 ألف سائح علاجي إلى دبي بحلول عام 2020 وحرص الهيئة على تقديم تجربة استشفاء مميزة وأفضل سبل الرعاية الصحية التي تتناسب مع رفاهية العيش والحياة في دبي.

وهنأ معالي القطامي جميع العاملين في الهيئة بهذا الفوز الذي صادف أهله كما هنأ الدكتورة ليلى المرزوقي على رئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية مؤكدا أن المرأة الإماراتية بشكل عام تتسم بكفاءة وقدرات هائلة مكنتها من تولي العديد من المسؤوليات والمناصب الرفيعة في مختلف المجالات مشيرا إلى أن وجود الدكتورة ليلى المرزوقي على رأس المجلس العالمي للسياحة العلاجية يعد إضافة مهمة لهيئة الصحة بدبي التي امتد نطاق مسؤوليتها إلى قيادة واحدة من أهم المجالات التنموية والسياحية.