تفشي فيروس كورونا في 3 مستشفيات سعودية

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إن ثلاثة مستشفيات سعودية أبلغت عن تفشي مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (#فيروس_كورونا) منذ يوم 21 أبريل/نيسان الماضي مع إصابة 12 شخصاً بالمرض الذي قد يكون مميتاً نتيجة انتقاله لهم من مرضى توفوا فيما بعد.
وذكرت وكالة رويترز أن هذه المستشفيات تقع في العاصمة الرياض ومدينة بيشة وفي وادي الدواسر في منطقة الرياض وهي نفس البلدة التي أبلغ فيها مستشفى عن تفشي فيروس كورونا فيه في ابريل نيسان على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تذكر ما إذا كان هذا التفشي الجديد له صلة بذلك.
ويُعتقد أن فيروس #كورونا تنقله الجمال وينتمي لنفس عائلة الفيروسات التي سببت تفشي التهاب الجهاز التنفسي الحاد (#سارس) القاتل في الصين في 2003.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن رجلين في دولة الإمارات ورجلاً في قطر أصيبوا أيضاً بالمرض الشهر الماضي بعد اختلاطهم بجمال ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 1980 منذ سبتمبر/أيلول 2012 مع وفاة ما لا يقل عن 699 حالة.
وحدثت معظم حالات انتقال المرض من إنسان لآخر في منشآت للرعاية الصحية. وقالت منظمة الصحة العالمية في السابق إنه يجب على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي اتخاذ تدابير وقائية صارمة لمنع انتشار المرض.
وكانت مارجريت تشان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية -والتي تتقاعد يوم 30 يونيو/حزيران القادم- قد انتقدت السعودية لسماحها بانتشار #كورونا في مستشفياتها وتناضل المنظمة لتطوير لقاح للجمال ربما يكون جزءاً من الحل.
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