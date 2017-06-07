تفشي فيروس كورونا في 3 مستشفيات سعودية

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إن ثلاثة مستشفيات سعودية أبلغت عن تفشي مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (#فيروس_كورونا) منذ يوم 21 أبريل/نيسان الماضي مع إصابة 12 شخصاً بالمرض الذي قد يكون مميتاً نتيجة انتقاله لهم من مرضى توفوا فيما بعد.

وذكرت وكالة رويترز أن هذه المستشفيات تقع في العاصمة الرياض ومدينة بيشة وفي وادي الدواسر في منطقة الرياض وهي نفس البلدة التي أبلغ فيها مستشفى عن تفشي فيروس كورونا فيه في ابريل نيسان على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تذكر ما إذا كان هذا التفشي الجديد له صلة بذلك.