منظمة الصحة العالمية تضع تصنيفا جديدا للمضادات الحيوية

نشرت منظمة الصحة العالمية تصنيفا جديدا للمضادات الحيوية اليوم الثلاثاء يهدف لمحاربة مقاومة بعض الأمراض للعقاقير.
ووفق رويترز، أوصت المنظمة بوضع الأدوية المدرجة في فئة البنسيلين في خط الدفاع الأول بينما نصحت باللجوء للأنواع الأخرى عند الضرورة القصوى.
ضمت (قائمة الأدوية الأساسية) الجديدة 39 مضادا حيويا لعلاج 21 مجموعة أعراض شائعة وزعت على ثلاث مجموعات هي (أكسيس) و(ووتش) و(ريزيرف).
وقالت ماري بول كييني مساعدة المدير العام للأنظمة الصحية والابتكارات إن الأدوية في قائمة (أكسيس) لها إمكانات مقاومة منخفضة وتشمل (الأموكسيلين) واسع الاستخدام بينما تشمل القائمة الثانية (سيبروفلوكساسين) الذي يوصف غالبا لالتهاب المثانة والحنجرة لكنه ليس بالكفاءة المطلوبة.
وقالت كييني عن القائمة الثانية إن استخدامها ينبغي أن "يقل بشكل جذري. نعتقد أن الإرادة السياسية موجودة لكن ينبغي أن يلي ذلك سياسات قوية".
وفي قائمة (ريزيرف) قالت المنظمة إنه لا ينبغي اللجوء إلى مضادات (كوليستين) إلا كملاذ أخير.
وقالت سوزان هيل مديرة الأدوية الأساسية والمنتجات الصحية في المنظمة إن الإجراء يثير تساؤلات بشأن كيفية جمع منتجين مثل هذه المضادات الحيوية للأموال.
وقالت "ما نحتاجه هو الكف عن شراء مضادات حيوية اعتمادا على كثرة توصيفها (للمرضى) والصد عن استخدامها. لا نريد أن يستخدم الكوليستين كثيرا وفي الواقع لا نرغب في استخدامه مطلقا".
وأخذ تصنيف المنظمة في الاعتبار استخدام المضادات الحيوية في علاج الحيوانات وجرى إعداد القوائم بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وشملت تغييرات أخرى بالقائمة إضافة نوعين من أدوية علاج السرطان وقرصا جديدا لعلاج الالتهاب الكبدي (سي) وعلاجا أكثر فعالية لفيروس إتش.آي.في المسبب للإيدز ومركبات أخرى للسل لدى الأطفال.المزيد من أخبار سوازيلاند
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
مان عائلة العطور الأولى في العالم
دعم متواصل لقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة بمصر | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
الرياض: قرار قصر العمل في المولات على السعوديين والسعوديات يوفر 35 ألف فرصة عمل | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
مليونيرة سعودية تبحث عن زوج: مالي وجمالي سبب تعاستي
مسلسل "سيلفي" يسخر من تيار الليبرالية السعودي | مجتمع | أريبيان بزنس