منظمة الصحة العالمية تضع تصنيفا جديدا للمضادات الحيوية

نشرت منظمة الصحة العالمية تصنيفا جديدا للمضادات الحيوية اليوم الثلاثاء يهدف لمحاربة مقاومة بعض الأمراض للعقاقير.

ووفق رويترز، أوصت المنظمة بوضع الأدوية المدرجة في فئة البنسيلين في خط الدفاع الأول بينما نصحت باللجوء للأنواع الأخرى عند الضرورة القصوى.

ضمت (قائمة الأدوية الأساسية) الجديدة 39 مضادا حيويا لعلاج 21 مجموعة أعراض شائعة وزعت على ثلاث مجموعات هي (أكسيس) و(ووتش) و(ريزيرف).