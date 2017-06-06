ارتفاع الأخطاء الطبية في السعودية 37%

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أظهرت إحصائية حديثة ارتفاع الأخطاء الطبية في السعودية بنسبة 37 بالمئة خلال خمس سنوات.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن الإحصائية التي أعدتها الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي بواسطة نتائج مؤشرات أعمال 22 هيئة صحية شرعية في المملكة للعام 1437 عقدت جلساتها لقضايا مرفوعة من مدعين ضد ممارسين صحيين بدعوى أخطاء طبية أظهرت أن عدد القرارات التي صدرت بلغ 1097 قراراً تنوعت ما بين إدانة للحقين الخاص والعام أو إدانة للحق الخاص أو قرار صادر للحق العام أو الصلح.

وارتفع عدد قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث عرض في العام 1433 نحو 2002 قضية، وارتفع العدد في عام 1437 إلى 3178، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 37 بالمئة.

وبلغ عدد الجلسات التي عقدتها الهيئات- حسب الإحصائية- نحو 4282 جلسة، صدر خلالها 557 قرارا ضد وزارة الصحة، و437 قراراً ضد القطاع الأهلي، و7 قرارات ضد العاملين في القطاعات الجامعية، و75 ضد العاملين في القطاعات العسكرية و21 في مؤسسات صحية أخرى، حيث أدين 0.7 بالمئة من الأطباء بالمملكة، حكم على اثنين منهم بأكثر من مليون ريال كحد أعلى من الغرامات.

وأظهرت الإحصائية أن مجموع المدعين بلغ 1097، منهم 127 مقيماً، فيما كان مجموع المدعى عليهم 2166، منهم 440 سعودياً، أدين منهم 115 و1726 غير سعودي، أدين منهم 582، حيث كان نصيب الدعاوى على الأطباء الأعلى بـ1915، ثم الفنيين بـ 32 قضية فيما رفعت دعاوى ضد التمريض والقبالة بواقع 219 دعوى، فيما بلغ عدد المدعى عليهم وأدينوا 470 ذكوراً و227 إناث.

وتفاوتت أنواع القضايا المرفوعة، حيث تصدرت قضايا النساء والولادة بواقع 303 قضايا، تلتها قضايا أمراض الباطنة بـ 125 قضية، فيما كانت قضايا المسالك البولية أقل القضايا المرفوعة بـ 22 قضية، وتنوعت القضايا الأخرى المرفوعة بحسب المدعين ما بين جراحة عامة وعظام وجراحة مخ وأعصاب وأنف وحنجرة وجراحة عيون وأمراض أطفال وأمراض الأسنان وتخصصات أخرى.

وبلغ عدد المدانين بأخطاء طبية 2166 ممارسا صحيا ما نسبته 0.56 بالمئة، منهم 440 سعودياً، فيما بلغ عدد المقيمين 1726 بنسبة 0.80 بالمئة، وصدر حكم الإدانة بالتسبب في الأخطاء الطبية ضد 697 ممارساً، منهم 115 سعوديا و582 مقيماً، وذلك من مجموع المدعى عليهم، والبالغ عددهم 2166 بما يعادل 32 بالمئة.

وبلغ عدد الأطباء المدانين في القضايا 611 من مجموع 1915 طبيباً بما يعادل 32 بالمئة، وبالمقارنة مع العدد الكلي للأطباء البالغ 86 ألف طبيب فإن نسبة المدعى عليهم بلغت 2.2 بالمئة، وتمت إدانة 0.7 بالمئة من مجموع الأطباء في المملكة.

وبلغ عدد القرارات الصادرة في القضايا التي نتجت عنها الوفاة 408 قرارات من مجمل القرارات الصادرة 1097، وحكم في 134 منها بالحق الخاص، كما حكم بالتعويض بالحق الخاص نتيجة حدوث الإعاقة بسبب خطأ طبي في نحو 106 قضايا. كما حكم على طبيبين بدفع تعويضات مالية تصل إلى أكثر من مليون ريال.

وبحسب الصحيفة اليومية، فإن جنسيات المدانين في القضايا المرفوعة للعام 1437 هي:

مصر: 278

باكستان: 44

لبنان: 8

السعودية: 115

الهند: 42

فلسطين: 8

سوريا: 77

الأردن: 28

السودان: 37

الفلبين: 28

جنسيات أخرى: 30

عدد القرارات الصادرة: 1097





إدانة حق خاص فقط 178

إدانة حقين عام وخاص 174

إدانة للحق العام فقط 132

صلح أو تنازل عن الحق الخاص مع بقاء الحق العام 39

صلح أو تنازل للحق الخاص مع عدم إدانة للحق العام 69

عدم إدانة للحقين الخاص العام أو الخاص 505

وتعد قضية الأخطاء الطبية شائعة في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، وقدر مختصون في قطاع التأمين الطبي عدد الأخطاء الطبية في المملكة بنحو 300 خطأ طبي في 2013، وأن أخطاء الولادة تصدرت تلك الأخطاء بنسبة 27 بالمئة.

وكان قضاة وأطباء سعوديون أوصوا قبل حوالي 3 سنوات بإنشاء هيئة عليا للأخطاء الطبية في المملكة التي تنتشر فيها ظاهرة الأخطاء الطبية. حيث كشفت تحقيقات سابقة لوزارة الصحة عن وفاة 129 شخصاً نتيجة الأخطاء الطبية خلال عام واحد.