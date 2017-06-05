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صحة

الإمارات تحذر من دفعة من دواء لعلاج النوبة القلبية والسكتة الدماغية

أريبيان بزنس
الاثنين، 5 يونيو 2017
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الإمارات تحذر من دفعة من دواء لعلاج النوبة القلبية والسكتة الدماغية

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأفراد من استخدام تشغيلة واحدة من المنتج الدوائي" Brilinta 90 mg " والتي تحمل الرقم " JB504 " والمستخدمة لدى المرضى الذين يعانون من النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وأكدت الوزارة أن عبوة المنتج تحتوي على دواء آخر يسمى" Zurampic /lesinurad/ 200mg tablet " والذي يتم تصنيعه أيضا من قبل شركة "AstraZeneca " وذلك لأن الجرعات غير المعتمدة من الدواء" Zurampic "قد تؤدي الى حدوث أثار سلبية على الكلى مثل الفشل الكلوي والتوقف المفاجئ ولأن التوقف عن استخدام دواء " Brilinta " قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وأصدرت الوزارة في هذا الشأن تعميما إلى المناطق الطبية والمستشفيات بسحب هذه التشغيلة من هذا المنتج الدوائي، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأشار الدكتورأمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أصدرت تحذيرا يفيد بأن الشركة المصنعة للمنتج المذكور قامت طوعا بسحب تشغيلة واحدة منه حيث ان الجرعات غير المعتمدة من " Zurampic " قد تؤدي الى حدوث آثار سلبية كلوية مثل الفشل الكلوي كما أن التوقف المفاجئ من استخدام الدواء "Brilinta" قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

ونوه إلى أنه قد تم اعتماد هذا المنتج من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وهو يمنع تجلط الدم في الأوعية الدموية والنوبات القلبية لدى المرضى الذين يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة " "ACS.

وقال الدكتورأمين حسين الأميري إن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وإنما حرصا منا على سلامة المرضى ارتأينا إصدار التعميم لإتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت التشغيلة.

وأوضح أن وزارة الصحة على اتصال يومي مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية وهيئة الأدوية الأوروبية والاسترالية حيث انه في حال اصدارها أي تحذير يتعلق بالأدوية تقوم الوزارة على الفور بإصدار تعميم لكافة الجهات الصحية والمعنية بضرورة سحب تلك المنتجات واتلافها حفاظا على صحة وسلامة المجتمع.

ودعا الأميري أفراد المجتمع في حال حدوث أية أعراض جانبية للأدوية ضرورة ملء الإستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء " ADR " والمتوفرة على الموقع http://www.cpd-pharma.ae أو الاتصال على رقم الهاتف 2301448 -04 أو فاكس2301947 -04 أو البريد الالكتروني: pv @moh.gov.ae .

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