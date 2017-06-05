الإمارات تحذر من دفعة من دواء لعلاج النوبة القلبية والسكتة الدماغية

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأفراد من استخدام تشغيلة واحدة من المنتج الدوائي" Brilinta 90 mg " والتي تحمل الرقم " JB504 " والمستخدمة لدى المرضى الذين يعانون من النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وأكدت الوزارة أن عبوة المنتج تحتوي على دواء آخر يسمى" Zurampic /lesinurad/ 200mg tablet " والذي يتم تصنيعه أيضا من قبل شركة "AstraZeneca " وذلك لأن الجرعات غير المعتمدة من الدواء" Zurampic "قد تؤدي الى حدوث أثار سلبية على الكلى مثل الفشل الكلوي والتوقف المفاجئ ولأن التوقف عن استخدام دواء " Brilinta " قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وأصدرت الوزارة في هذا الشأن تعميما إلى المناطق الطبية والمستشفيات بسحب هذه التشغيلة من هذا المنتج الدوائي، وفق وكالة أنباء الإمارات.