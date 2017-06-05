راغب علامة يتوسط بين رجل أعمال توفيت زوجته وجراح التجميل اللبناني نادر صعب

يتوسط راغب علامة بين رجل أعمال توفيت زوجته بعدعملية تجميل وجراح التجميل اللبناني نادر صعب الذي أكد أنه في لبنان ولم يغادره بعد وفاة مريضته بحسب صحيفة الاخبار .

وعلمت الصحيفة أنّ الفنّان راغب علامة يجري وساطة بين والد قصاب، رجل الأعمال الأردني جواد القصّاب، وصعب، نظراً إلى الصداقة التي تجمعه بهما. وذكرت المصادر أنّ علامة في صدد السفر إلى الأردن الثلاثاء لاستكمال الوساطة المتعثّرة، إذ إنّ المعلومات تحدثت عن تهديد وجهه قصاب إلى الطبيب قائلاً: «نحن أبناء عشائر، ولو بقي يوم واحد، لن يذهب دم ابنتي هدراً».

وظهرت أمس في وقت متأخرٍ معلومات عن صعب وقد صدر عن وكيلته القانونية ميراي شاكر بيان أكد صعب فيه أنّه موجودٌ في لبنان وأنه تحت سقف القانون، لا سيما أنه كان قد ترك رهن التحقيق ومنع من السفر بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي داني شرابيه.