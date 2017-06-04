وفاة ابنة رجل أعمال في دبي في عملية تجميل في لبنان

طلب وزيرالعدل اللبناني سليم جريصاتي ، في بيان من النائب العام التمييزي "اجراء التعقبات أو استكمالها في موضوع وفاة المواطنة العراقية فرح قصّاب في مركز الدكتور نادر صعب بعد خضوعها لسلسلة من الجراحات التجميلية".

ولجأ جريصاتي إلى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لهذه الغاية، مطالبا ب "اتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطية والعقابية اللازمة، من منطلق أن التحقيق الإداري الذي تقوم به وزارة الصحة العامة لا يعفي من المساءلة القضائية الواجبة".

وضمن وزير العدل كتابه الأسباب المفصلة لاتخاذه مثل هذا الإجراء وإفادته بنتيجة التحقيقات ضمن ما تسمح به دائرة السرية، والتدابير المتخذة بالسرعة الممكنة. يذكر أن فرح تحمل الجنسية الأردنية ووالدها عراقي الجنسية، وتسكن في الإمارات العربية المتحدة. يبقى الأكيد بانتظار التحقيقات أنه على الرغم من تحرك السلطات اللبنانية المختصة.

تتكشف تفاصيل حادثة وفاة سيدة من دبي بعد أن إلى لبنان لزيارة أحد أشهر أطباء التجميل وهو نادر صعب والذي نقلت تقارير إخبارية أنه أقنعها بإجراء عملية شفط دهون موضعي يوم الأربعاء الماضي. وذكرت صحف لبنانية نقلا عن الزوج أن الطبيب أقنعها بإجراء 5 عمليات لكامل جسمها لقاء 50 ألف دولار.

ونقلت الصحف أن الضحية اسمها فرح قصاب وهي عراقية وأم لطفلين عمرها 33 عاما، ونقلت صحيفة النهار عن والد فرح وهو رجل الأعمال جواد قصاب أنه لم يكن على علم بخطوتها، لأن ابنته كانت تعلم أنه سيرفضها. وأوضح بالقول "أن كل ما كانت تريده فرح هو شفط بعض الدهون من بطنها، لكن الطبيب شجعها على شفط كامل جسدها، لا بل أجرى لها خمس عمليات دفعة واحدة بتكلفة 50 ألف دولار".

وبقيت فرح في غرفة العمليات في عيادة بمنطقة "النقاش" (ساحل المتن) تعود إلى طبيب تجميل شهير في لبنان، لأكثر من 4 ساعات، وبعد أن طال انتظار العائلة، وإلحاح أمها بالسؤال عن ابنتها، أُخبرت العائلة أنها نقلت إلى مستشفى "سيدة لبنان" في منطقة جونية، حيث أعلن عن وفاتها لتتحرك وزارة الصحة اللبنانية وتطلب وقف أنشطة العيادة و مستشفى التجميل لاستكمال تحقيق مديرية العناية الطبية في القضية.

أكد مستشفى "سيدة لبنان" الذي استقبل فرح، أنها وصلت ميتة، بعد أن خضعت لعملية شفط دهون بعد أن إصابتها جلطة دهنية بعد العملية.

ونشر الإعلامي اللبناني #ريكاردو_كرم عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" تفاصيل المأساة التي ألمّت بفرح، وهي ابنة صديقته المقربة.

وقال كرم: "فرح عراقية، تعيش في دبي وهي أم لطفلين، ذهبت تاركة وراءها عائلة مكسورة.. يا لها من مأساة". وأضاف أن "فرح قصدت لبنان بهدف إجراء عملية لشفط الدهون، لكنها توفيت بعد ساعات قليلة في ظروف غامضة".

وتابع: "بدلا من البحث عن سبب الوفاة، يحاولون إخفاء الأدلة".

ولفت كرم إلى محاولات من قبل جهات مجهولة، لم يسمها، تمتلك مالاً قذراً لإخفاء الحقيقة والتلاعب بالتقارير.

وأبدى تعجبه لما أصاب مهنة الطبّ في لبنان، داعياً إلى اختيار الطبيب بحكمة من دون التأثر بالإعلانات الطبية بأي شكل من الأشكال لأنها مجرّد أفخاخ".

وختم كرم قائلاً: "لا تقتلوا فرح مرتّين".