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صحة

"المستجيب الوردي" لإسعاف الحوامل في دبي‎

أريبيان بزنس
الجمعة، 30 يونيو 2017
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"المستجيب الوردي" لإسعاف الحوامل في دبي‎

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خدمة جديدة أطلقت عليها اسم “المستجيب الوردي” وهي أول مركبة إسعاف نسائية تختص بعلاج ونقل الإصابات النسائية وحالات الولادة والأطفال، وتعمل عليها مسعفات وسائقات من ذوات الخبرة الكبيرة.

وتعد هذه الخدمة الأحدث في الخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة للمتعاملين، من بين 24 خدمة تتفوق بها دبي على مدن عريقة ومتقدمة في مجال الإسعاف، وفقا لموقع إرم نيوز.

و قد أكد مدير مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن داري، أن إطلاق خدمة المستجيب الوردي جاء لتكون الخدمة متوافقة مع العادات والتقاليد العربية والتعاليم الإسلامية.

وأوضح بن داري، أن مركز الخدمة سيكون في بلدية الطوار، وستغطي الخدمة منطقة ديرة بالكامل، لمدة 12 ساعة متواصلة، من الـ11 صباحاً حتى الـ11 مساء، وسيعاد تقييم مكان التمركز خلال شهرين، بحسب ما تشير البلاغات الواردة للاستفادة من الخدمة، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق مستجيب نسائي آخر يغطي بر دبي بعد فترة تجريبية قصيرة، وقال إن الخدمة تستهدف النساء بمختلف إصاباتهنَّ، أما الحوامل فسيتم التعامل مع حالاتهن سريعاً، حالما يصل المستجيب النسائي، أو إسعاف الأمومة والطفولة، إضافة إلى حالات الأطفال من عمر يوم واحد حتى الـ12 من العمر.

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