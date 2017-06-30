"المستجيب الوردي" لإسعاف الحوامل في دبي‎

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خدمة جديدة أطلقت عليها اسم “المستجيب الوردي” وهي أول مركبة إسعاف نسائية تختص بعلاج ونقل الإصابات النسائية وحالات الولادة والأطفال، وتعمل عليها مسعفات وسائقات من ذوات الخبرة الكبيرة.

وتعد هذه الخدمة الأحدث في الخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة للمتعاملين، من بين 24 خدمة تتفوق بها دبي على مدن عريقة ومتقدمة في مجال الإسعاف، وفقا لموقع إرم نيوز.

و قد أكد مدير مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن داري، أن إطلاق خدمة المستجيب الوردي جاء لتكون الخدمة متوافقة مع العادات والتقاليد العربية والتعاليم الإسلامية.