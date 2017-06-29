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صحة

"تنبيه متقدم".. الرياض على موعد مع غبار وشبه انعدام للرؤية

أريبيان بزنس
الخميس، 29 يونيو 2017
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"تنبيه متقدم".. الرياض على موعد مع غبار وشبه انعدام للرؤية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم الخميس تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض يشمل المجمعة، والغاط، والزلفي، ومدينة الرياض، والخرج، والأجزاء المجاورة وذلك لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية.

 

وبحسب التنبيه، بدأت الحالة عند العاشرة والربع صباح اليوم، وتنتهي في الخامسة عصراً، مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.

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