ارتفاع عقم الرجال في منطقة الخليج

كشف خبراء في أمراض وعلاج العقم، أن التغير في نمط الحياة وضغوط العمل و الحياة الشخصية وزواج الأقارب وارتفاع نسبة السمنة هي من ضمن أبرز الأسباب التي تتسبب في العقم عند الرجال في منطقة الخليج.

وفقا للبروفسور الدكتور "هومان فاطمي"، اختصاصي الطب التناسلي والجراحة التناسلية والمدير الطبي لمركز " IVI Fertility"الشرق الأوسط فإن اثنان من تسعة رجال يعانون من مشاكل تتعلق بعدم القدرة على الإنجاب في منطقة الخليج، موضحا أنه في الوقت الذي يتم فيه التركيز بشكل أكبرعلى حالات العقم عند النساء، فإنه يتم التغافل في بعض الأحيان عن حالات العقم عند الذكور.

يعتبر التغييرفي نمط الحياة الحديثة واحدا من الأسباب الرئيسية للعقم عند الرجال، بالإضافة إلى خلل في الهرمونات والمشاكل البدنية التي تؤثر بشكل كبيرعلى معدل الخصوبة عند الرجال. إن الرجال الذين يعيشون حياة صحية أكثر قدرة على انتاج النطاف. يعد التلوث البيئي الناتج عن نمط الحياة الحديث أحد الأسباب الرئيسية عالميا المسببة للعقم عند الرجال. من الأسباب الشائعة للعقم عند الرجال في الامارات ضعف الحالة الصحية والآثار المترتبة على زواج الأقارب لذلك، أطلق مركز " IVI Fertility" الشرق الأوسط "إنفوغرافيك" رسومات معلوماتية تبين أهم الأنشطة الشائعة والمتعلقة بنمط الحياة والتي قد تؤدي إلى إرتفاع إمكانية الإصابة بالعقم لدى الرجال.

أضاف الدكتور "هومان فاطمي": "يتسبب العقم عند الرجال بحوالي 30% إلى 40% من حالات عدم القدرة على الإنجاب بين الأزواج وهناك تزايد ملحوظ في هذه الحالات وهو الأمر الذي يمكن أن يتحول لظاهرة شديدة الخطورة في حال تم اهمالها".

يشكل العقم واحدا من المشاكل الصحية الخطيرة حول العالم، حيث يعاني 8% إلى 12% من الأزواج حول العالم من حالات العقم. من ضمن هذه الحالات 40% إلى 50% سببها العقم عند الذكور. تتضمن أعراض العقم عند الرجال ضعف حركة النطاف وقلة تركيز السائل المنوي والشكل غير الطبيعي للحيوان المنوي.

وضح الدكتور فاطمي: "من المعروف أن الرجال يتأخرون عادة في زيارة أطباء الخصوبة وذلك لأسباب اجتماعية، ولكن من المهم ملاحظة أن 40% من حالات العقم مرتبطة بالنساء، و30% إلى 40% مرتبطة بالرجال، و20% إلى 30% لها أسباب متنوعة أخرى. نحاول التركيز في عيادة " IVI Fertility"الشرق الأوسط على استمرار عمليات البحث والتطوير لفهم جميع أبعاد وأسباب حالات العقم وذلك من منطلق مسؤوليتنا كمركز رائد في مجالات الخصوبة، لهذا السبب فإننا نسعى دائما لتوفير أفضل التقنيات وأحدثها لنساهم في علاج العديد من حالات العقم بنسبة نجاح مرتفعة للغاية".





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