زيادة عدد المنشآت الصحية الخاصة في دبي بنسبة 4%

أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة الصحة بدبي زيادة ملحوظة في أعداد المنشآت الصحية الخاصة والتي وصلت إلى 3018 منشأة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة نمو قدرها 4 بالمائة عن الربع الأول من العام نفسه.

وأشارت الأحصائيات إلى تنوع المنشآت ما بين المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة والمجمعات الطبية والصيدليات ومراكز التشخيص وعلاج الأسنان.

وقال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حسب وكالة أنباء الإمارات - خلال استعراضه لخطة تطوير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة - إن الإمكانيات الهائلة والبنى التحتية والمرافق المتقدمة التي تمتلكها دبي إلى جانب حزمة التسهيلات والإجراءات الإدارية هي التي أوجدت مجموعة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الصحي الخاص الذي يشهد نموا سنويا مضطردا في دبي.