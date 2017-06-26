كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن دخان التبغ يمنع التئام الجروح، في حين أن دخان السجائر الإلكترونية لم يكن له أي تأثير حتى بعد تعرض الجرح لتركيز الدخان بنسبة 100%.

وللتأكد من نتائج البحث الذي نشرت نتائجه اليوم الإثنين، في دورية (Toxicology Letters)، قام الفريق بتعريض خدش خلايا المختبر الجلدية.

وراقب الفريق سرعة التئام هذه الجروح بعد تعريضها لدخان السجائر، لمدة 20 ساعة متواصلة، بتركيزات مختلفة من دخان السجائر العادية والالكترونية.