"السعودي الألماني" تعتزم إنشاء 10 مشاريع طبية بمصر

تخطط مجموعة شركات "بيت البترجي الطبية" (مستشفيات السعودي - الألماني) لضخ استثمارات ضخمة تتجاوز مليار دولار (3.75 مليار ريال) لإنشاء 10 مشاريع تضم مدناً طبية ومستشفيات في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان خلال العام 2019.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية أمس السبت عن محمد حبلص المدير التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية قوله إن "ضخ مزيد من رؤوس الأموال في السوق بات هدفاً رئيسياً للمجموعة التي ترى أن السوق المصرية باتت من أفضل أسواق المنطقة، لذا يتفاوض رجل الأعمال السعودي صبحي البترجي مع الحكومة المصرية لإنشاء 3 مدن طبية، الأولى في محافظة الجيزة باستثمارات تتجاوز مليار جنيه.. والثانية في محافظة الإسماعيلية، والثالثة في محافظة أسيوط، إلى جانب مستشفيات في عدد من المحافظات المصرية".

وشدد "حبلص" على أهمية "مصر في خريطة الاقتصاد العالمي، إذ تملك الكثير من الإمكانات التي تجعلها جاذبة الاستثمار"، موضحاً أن المستشفى السعودي - الألماني سيتولى الإشراف الإداري على "مدينة البترجي الطبية المزمع افتتاحها مطلع 2019 في برج العرب وتضم 8 مستشفيات، منها مستشفى عام بمواصفات عالمية، و7 مستشفيات مختصّة، إضافة إلى برج طبي للعيادات الطبية المختصّة، فضلاً عن إنشاء كلية للعلوم الطبية والتكنولوجيا للمساهمة في إعداد الكوادر الطبية المتميزة وتخريجها".

وقال إن "نجاح المستشفى السعودي - الألماني خلال فترة وجيزة في استقطاب الكثير من السياح والمرضى من مختلف دول العالم، لا سيما القارة الأفريقية والمنطقة العربية، شجعنا للتوسع بقوة في السوق المصرية".

وكانت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر التقت نائب رئيس مجموعة البترجي المالكة للمستشفى مكارم البترجي واستمعت إلى شرح عن حجم استثمارات المجموعة في مصر والبالغة خمسة مليارات دولار خلال المرحلة الأولى.