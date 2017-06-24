الإمارات تحذّر من منتجات "بروتين كولاجين" الملوّثة بالبكتيريا

انطلاقاً من حرصها على ضمان منتجات سليمة وآمنة للمستهلكين في الإمارات، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بمتابعة التنبيه الوارد على موقع هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بشأن قيام شركة Bulletproof 360 Inc بالولايات المتحدة الأميركية بسحب خمسة من منتجاتها من ألواح وقطع صغيرة من بروتين الكولاجين بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستيريا مونوسيتوجينيس والتي قد تشكل ضرراً على صحة المستهلك.

وأفادت صحيفة البيان، بحسب التنويه الوارد على موقع هيئة الغذاء والدواء الأميركية، قامت الشركة بتصدير هذه المنتجات خلال الفترة من 7 أبريل وحتى 12 يونيو هذا العام لعدد من الدول ومنها الإمارات العربية المتحدة والتي تم طلبها من قبل المستهلكين عبر مواقع الإنترنت، ولم تدخل عبر منافذ الدولة.

وبناءً عليه، فإنه لا يستدعي اتخاذ أية إجراءات أخرى، حيث تتابع الوزارة وبشكل مستمر قرارات سحب وحظر المواد الغذائية والتي تم اتخاذها كنتيجة لوجود أسباب تستدعي السحب أو الحظر، وذلك لضمان خلو أسواق الدولة من المنتجات الملوثة.