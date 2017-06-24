الإمارات تحذّر من منتجات "بروتين كولاجين" الملوّثة بالبكتيريا

انطلاقاً من حرصها على ضمان منتجات سليمة وآمنة للمستهلكين في الإمارات، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بمتابعة التنبيه الوارد على موقع هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بشأن قيام شركة Bulletproof 360 Inc بالولايات المتحدة الأميركية بسحب خمسة من منتجاتها من ألواح وقطع صغيرة من بروتين الكولاجين بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستيريا مونوسيتوجينيس والتي قد تشكل ضرراً على صحة المستهلك.
وأفادت صحيفة البيان، بحسب التنويه الوارد على موقع هيئة الغذاء والدواء الأميركية، قامت الشركة بتصدير هذه المنتجات خلال الفترة من 7 أبريل وحتى 12 يونيو هذا العام لعدد من الدول ومنها الإمارات العربية المتحدة والتي تم طلبها من قبل المستهلكين عبر مواقع الإنترنت، ولم تدخل عبر منافذ الدولة.
وبناءً عليه، فإنه لا يستدعي اتخاذ أية إجراءات أخرى، حيث تتابع الوزارة وبشكل مستمر قرارات سحب وحظر المواد الغذائية والتي تم اتخاذها كنتيجة لوجود أسباب تستدعي السحب أو الحظر، وذلك لضمان خلو أسواق الدولة من المنتجات الملوثة.
ومن خلال إدارتها لنظام الانذار السريع للأغذية وحرصاً على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، قامت الوزارة بإعداد قائمة بالمنتجات المعلن عنها وأصدرت تعميماً بها للسلطات المحلية والمعنية المختصة للتأكد من خلو أسواق الدولة من هذه المنتجات وموافاتها بأية بيانات تتعلق بالشحنات الواردة للدولة إن وجدت.
وحرصاً على سلامة وصحة المستهلك تدعو الوزارة المستهلكين في حال شراء أحد هذه المنتجات عبر مواقع الإنترنت ضرورة عدم تناولها والتخلص منها، والمنتجات هي:
❖ Collagen Protein Bar Fudge Brownie 45g
❖ Collagen Protein Bite Fudge Brownie 21g
❖ Collagen Protein Bar Lemon Cookie 45g
❖ Collagen Protein Bar Vanilla Shortbread 45g
❖ Collagen Protein Bite Vanilla Shortbread 21g
وتؤكد وزارة التغير المناخي والبيئة على التزامها بتوفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة بسلامة الغذاء المتداول تحقيقاً لأهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي وتماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث تعتمد سلامة الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنظمة رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو المخالفة للوائح الفنية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة.
كما ترتبط الوزارة مع السلطات المحلية بنقاط اتصال لسرعة تبادل المعلومات وذلك عند اكتشاف أية أغذية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان، والتصرف بسرعة وعلى نحو منسّق من أجل تفادي المخاطر المحتملة في الغذاء قبل أن تسبب الضرر للمستهلك.
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