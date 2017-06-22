مبادرة فردية جديدة في عام الخير بالإمارات

انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2017 عاماً للخير، فقد أطلقت مي السيّد، والتي تتخصص في المعالجة النفسية، حملتها باسم بيتر سويت (Bitter-Sweet) التي تود فيها أن ترد الجميل الى المجتمع من خلال تسليط الضوء على الأشياء الجيدة التي يمكن للناس أن يغتنموها من الحياة، كما ترغب بالقضاء على المخاوف من الاضطرابات النفسية والعقلية.

قد يخفى عن الكثيرين معرفة ماهية وحقيقة الاضطرابات النفسية والعقلية المختلفة، وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح. وللأسف يُوضع المصابين بهذه الاضطرابات في قوالب نمطية. ومن ثم يتقبّل المرضى هذا الاضطراب النفسي بأنفسهم كجزء من شخصيتهم وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأثيرٍ سلبيٍ كبيرٍ على عقلهم الباطن.

يعاني أكثر من 300 مليون شخص من الاكتئاب عالمياً، وتزيد نسبة النساء على الرجال المصابين بهذا المرض، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة الصحة العالمية . ومع ذلك، لا يزال يعاني المرضى من الفشل في العثور على النوع المناسب من العلاج لأمراضهم النفسية. تهدف هذه المبادرة إلي إيصال صوت أولئك الذين يعانون من الاضطرابات النفسية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول أحدث الأبحاث والتطورات الصحية في مجال علم النفس. ونظراً لإساءة الفهم يتجه المضطربون نفسياً في بعض الأحيان للأدوية الكيمائية كوسيلة للعلاج، في حين أن ما يحتاجونه حقاً هو تغيير في أنماط تفكيرهم وتغيير في أنماط حياتهم.