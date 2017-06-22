مبادرة فردية جديدة في عام الخير بالإمارات

انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2017 عاماً للخير، فقد أطلقت مي السيّد، والتي تتخصص في المعالجة النفسية، حملتها باسم بيتر سويت (Bitter-Sweet) التي تود فيها أن ترد الجميل الى المجتمع من خلال تسليط الضوء على الأشياء الجيدة التي يمكن للناس أن يغتنموها من الحياة، كما ترغب بالقضاء على المخاوف من الاضطرابات النفسية والعقلية.
قد يخفى عن الكثيرين معرفة ماهية وحقيقة الاضطرابات النفسية والعقلية المختلفة، وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح. وللأسف يُوضع المصابين بهذه الاضطرابات في قوالب نمطية. ومن ثم يتقبّل المرضى هذا الاضطراب النفسي بأنفسهم كجزء من شخصيتهم وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأثيرٍ سلبيٍ كبيرٍ على عقلهم الباطن.
يعاني أكثر من 300 مليون شخص من الاكتئاب عالمياً، وتزيد نسبة النساء على الرجال المصابين بهذا المرض، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة الصحة العالمية . ومع ذلك، لا يزال يعاني المرضى من الفشل في العثور على النوع المناسب من العلاج لأمراضهم النفسية. تهدف هذه المبادرة إلي إيصال صوت أولئك الذين يعانون من الاضطرابات النفسية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول أحدث الأبحاث والتطورات الصحية في مجال علم النفس. ونظراً لإساءة الفهم يتجه المضطربون نفسياً في بعض الأحيان للأدوية الكيمائية كوسيلة للعلاج، في حين أن ما يحتاجونه حقاً هو تغيير في أنماط تفكيرهم وتغيير في أنماط حياتهم.
وعن ذلك تقول مي السيّد، صاحبة مبادرة بيتر سويت: "يتعثّر الأفراد في بعض الأحيان في إظهار ذات السلوكيات مراراً وتكراراً مما يؤدي إلى ذات النتيجة السلبية، وبصراحة مطلقة فإن هذا في بعض الأحيان هو السبب في وقوع الأفراد في فخ الاكتئاب والاستسلام له. وبهذا يصابون بالإكتئاب ولكن لحظة إدراكهم أن السر لا يكمن في الأشياء التي تحدث لهم، وإنما كيفية اختيارهم للتعامل مع المواقف".
تؤثر طريقة التفكير بشكل كبير على الطريقة التي يتفاعل بها الجسد لدرجة أن العقل الباطني يبني مسارات عصبية وتزداد قوة هذه المسارات مع كثرة الممارسة - أي التفكير بنفس الطريقة. لا يمكن السيطرة على الظروف، ولكن يتوفر دائماً الخيار في كيفية التعامل مع هذه المواقف.
ووفقاً لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإن التفكير الإيجابي هو دواء الاكتئاب الأكثر فعاليةً، والتدرب على هذا النمط من التفكير، سيسهم بلا أدنى شك في خفض حالات الانتحار وجرائم القتل على مستوى العالم، لاسيما أن الأدوية وسيلة للعلاج ولكنها ليست الضمانة الوحيدة للتحسن.
وترى السيّد أن الإنسان بطبعه مخيّر، ويتوفر لديه الخيار في تركيز طاقته على المشكلة أو على كيفية حلها، وبالمثل لديه الخيار لاحتضان الأشياء أو التقليل من شأنها والسؤال لماذا لا تتوفر لديه الأشياء التي ليست لديه.
ولوضع النقاط على الحروف، وتماشياً مع مقولة ليس كل ما يتمناه المرء يدركه في الحياة، ومع تفكير إيجابي والقليل من الامتنان يمكننا الحصول على أكثر من ما نريد، وفقاً لمي السيّد.
وكما تقول أن العقل هو بوابة العبور إلى كل شيء، مثل الأشياء التي ترسم الطريق لبعضها البعض، وبالتالي يحث التفكير الإيجابي على إستقطاب المواقف الإيجابية، وهنا تكمن وظيفة الاستشارة والمعالجة النفسية في تغير المعتقدات والسلوكيات وعمليات التفكير لدينا.المزيد من أخبار الإمارات
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