السعودية تحظر استيراد الفراولة المصرية

قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر اليوم الأحد إن السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة اعتباراً من يوم 11 يوليو/تموز بسبب متبقيات المبيدات.

وأوضح عبد الحميد الدمرداش في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز أن الإخطار السعودي لم يحدد "نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي ولا الشركات المخالفة".