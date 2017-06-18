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صحة

السعودية تحظر استيراد الفراولة المصرية

أريبيان بزنس
الأحد، 18 يونيو 2017
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السعودية تحظر استيراد الفراولة المصرية

قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر اليوم الأحد إن السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة اعتباراً من يوم 11 يوليو/تموز بسبب متبقيات المبيدات.

 

وأوضح عبد الحميد الدمرداش في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز أن الإخطار السعودي لم يحدد "نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي ولا الشركات المخالفة".

 

وواجهت الصادرات الزراعية المصرية مصاعب في الآونة الأخيرة من بينها إعلان الإمارات العربية المتحدة في أبريل/نيسان الماضي حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. وحظر السودان في مايو/أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

 

وقال "الدمرداش" إن الموسم التصديري للفراولة "يبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) وينتهي في العاشر من أبريل (نيسان)... صادرات الصيف تمثل بين خمسة وعشرة بالمئة من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية وبالتالي لن يكون هناك ضرر كبير".

 

وتوقع "حل أزمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل".

 

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية، بحسب رويترز، حوالي 1.2 مليون طن سنوياً وفقاً لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

 

وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو/أيار الماضي إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

 

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