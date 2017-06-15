أستر دي إم للرعاية الصحية تطلق برنامجاً عالمياً للمتطوعين

أعلنت أستر "دي إم" للرعاية الصحية عن إطلاق برنامج "أستر للمتطوعين" كجزء من مبادرة "أستر @ 30"، والتي تحتفي بمرور 30 عاماً على تأسيس المجموعة. وتهدف المبادرة إلى تمكين الأفراد والمجتمعات من خلال سلسلة من برامج المسؤولية الاجتماعية على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويأتي إطلاق المبادرة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن شعار عام 2017 بأنه "عام الخير"، كما تنسجم مع التزام المجموعة بتقديم العطاء للمجتمعات التي تنشط بها، وتركز على أهمية التطوع في دعم المجتمعات.

ويهدف برنامج "أستر للمتطوعين" إلى بناء حلقة وصل تربط الراغبين في التطوع وفرص التطوع في البلدان التسع التي تنشط فيها المجموعة من خلال منصة إلكترونية www.astervolunteers.com. ويسعى البرنامج المتعدد الجوانب إلى التصدي للتحديات الرئيسية والمساعدة في إحداث فارق في مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

وحضر حفل الإعلان عن البرنامج الذي أقيم في دبي، كل من معالي الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، ومعالي الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وسعادة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، ممثلين معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما حضر الحفل سعادة فيبول، قنصل عام الهند في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة الدكتور سائد الردايده، القنصل العام للملكة الهاشمية الأردنية في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة عمر عبد العزيز نور، القنصل العام لجمهورية الصومال الفيدرالية، بالإضافة إلى طيب عبدالرحمن الريس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، وعبدالوهاب صوفان، مدير برنامج سلمى للإغاثة. كما حضر الحفل كبار المسؤولين من الهيئات الحكومية ومسؤولين من المنظمات غير الحكومية، وفريق إدارة أستر وشركاء الأعمال وموظفين، يترأسهم الدكتور أزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس والعضو المنتدب لمجموعة أستر "دي إم" للرعاية الصحية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور آزاد موبين: "نجدد من خلال مبادرة "أستر @ 30" التزامنا بدعم والإسهام بنمو المجتمعات التي نخدمها، ويأتي برنامج "أستر للمتطوعين" في إطار جهودنا الرامية لتمكين الأفراد الذين يرغبون في إحداث فرق إيجابي في المجتمع وتقديم يد العون إلى الأشخاص أقل حظاً. وخلال شهر رمضان المبارك، ندعو الجميع للانضمام إلينا في رحلتنا العالمية الهادفة إلى توفير المساعدة للأشخاص ممن هم بحاجة إليها".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس فقد أعلنت أستر "دي إم" للرعاية الصحية كذلك عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الجفاف والمجاعة في الصومال. ووفقاً للاتفاقية، تبرعت شركة أستر "دي إم" للرعاية الصحية بـ 156،217 رزمة من الوجبات الحلال بقيمة 1.5 مليون درهم، تم جمعها من خلال تبرعات موظفي المجموعة. وسيتكفل برنامج سلمى للإغاثة الإنسانية، وهي مبادرة ينفذها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي تديره مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، بتوزيع وجبات الطعام على الصوماليين المتضررين من الجفاف في شهري يونيو ويوليو 2017.

وفي معرض حديثه على الاتفاقية، قال سعادة طيب عبدالرحمن الريس: "يهدد الجفاف والجوع والمجاعة حياة شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص في الصومال بسبب النقص الحاد في المياه والغذاء. وقد تسببت الأزمة بوفاة 250 ألف شخص في السنوات الست الماضية. ويلعب توفير الغذاء دوراً هاماً في الحد من عدد الوفيات وتحقيق الأمن الغذائي، لضمان الصحة المستدامة لضحايا الكوارث الطبيعية والصراعات. وأتوجه بالشكر إلى أستر "دي إم" للرعاية الصحية على سخائها وجهودها القيمة لدعم المساعدات الإنسانية ومساعدة الناس على التغلب على الكوارث الطبيعية الشديدة. وتعكس هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص التزاماً مشتركاً لصالح البشرية".

وأعلنت أستر "دي إم" للرعاية الصحية عن توفيرها للمعونة الطبية للاجئين في مخيمات الزعتري والأزرق وإربد في المملكة الأردنية الهاشمية، بدعم من أطباء وممرضين ومسعفين متطوعين من مجموعة أستر، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وعلى مدار الشهرين الماضيين، وفرت المجموعة الرعاية الطبية للاجئين من خلال فريق طبي متخصص وبدعم من تقنية التطبيب عن بعد وتخطط لتوسيع جهودها في هذا المجال للوصول الى أكبر عدد من المرضى.







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